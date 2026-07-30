Sinner salta Montreal per salvaguardare lo US Open, ma il forfait di Jannik è un problema per l’ATP

Sinner ha deciso, salterà il Masters 1000 di Montreal per salvaguardare lo US Open. Ma la scelta di Jannik evidenzia un grosso problema per l'ATP

La scelta di Sinner di rinunciare a conquistare tutti i Masters 1000 nella stessa stagione è dovuta alla volontà di non prendere rischi in vista dello US Open, ma il forfait di Jannik – al quale si è sommato quello di Djokovic – evidenzia quanto l’ingolfato calendario stia diventando sempre più un problema per l’ATP, che rischia così di vedere i propri tornei più importanti sempre più sviliti.