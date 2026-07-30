La scelta di Sinner di rinunciare a conquistare tutti i Masters 1000 nella stessa stagione è dovuta alla volontà di non prendere rischi in vista dello US Open, ma il forfait di Jannik – al quale si è sommato quello di Djokovic – evidenzia quanto l’ingolfato calendario stia diventando sempre più un problema per l’ATP, che rischia così di vedere i propri tornei più importanti sempre più sviliti.
Sinner salta Montreal per salvaguardare lo US Open, ma il forfait di Jannik è un problema per l’ATP
Sinner ha deciso, salterà il Masters 1000 di Montreal per salvaguardare lo US Open. Ma la scelta di Jannik evidenzia un grosso problema per l'ATP