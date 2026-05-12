L’episodio è stata riportata da Stefano Meloccaro , sui propri account social, ed è dunque assolutamente di dominio pubblico. Durante il riscaldamento dell’altoatesino qualcuno dagli spalti ha tirato un oggetto verso il campo, prima dell’impresa record contro Alexei Popyrin . E dalle foto circolate è facile dedurre che si tratti proprio di un salame.

Ogni cosa gira attorno a Jannik Sinner, ora che le speranze di vedere l’avanzata azzurra auspicata alla vigilia di questa edizione degli Internazionali d’Italia si sono assottigliate. Vuoi per l’uscita di scena anche di Lorenzo Musetti , il quale non ha trovato il consueto feeling con la terra rossa che pure è la sua superficie prediletta, vuoi per il crollo verticale di Jasmine Paolini che ha lasciato anzitempo la competizione. Eppure la concentrazione mediatica (e del pubblico) si sofferma sul numero 1 del ranking, costretto a rimarcare la distanza tra il personaggio pubblico – e quel che ne deriva – e la sua famiglia, la quale è stata investita da una curiosità inevitabile, da parte dei suoi estimatori.

“Al termine del riscaldamento di Sinner – ha scritto il giornalista in una storia su Instagram – plana sul campo un salame. Nessun ferito”, la chiosa ironica che ha destato non pochi interrogativi non tanto sul significato quanto sul messaggio. Un salame sulla terra rossa di Roma contro Sinner. Che senso ha? Perché?

Paura per le Frecce Tricolori

I presupposti non sono comprensibili, affatto. A dimostrazione che Jannik sta recuperando concentrazione, nonostante l’indubbia quantità di impegni, eventi e anche una certa evidente ricerca da parte dei tifosi anche solo per un semplice autografo o un selfie, c’è poi l’episodio che ha visto coinvolte le Frecce Tricolori. Il rombo è stato tale da scuotere anche Jannik Sinner il quale è rimasto scosso dal rumore provocato dal rombo delle Frecce sulla porzione di cielo che sovrasta il Foro Italico. “Ecco… mi vedete? Ho avuto davvero paura”, ha detto a Tennis Channel.

I velivoli dell’Aeronautica Militare erano impegnati nelle loro traiettorie, utili a provare le evoluzioni e lo spettacolo del volo corredato dalla livrea di fumo tricolore rilasciata durante uno dei passaggi acrobatici sopra i campi dove sono in corso gli Internazionali d’Italia.

Spavento per Sinner

La reazione spaventata di Jannik si è rivelata impulsiva, autentica prima dello scontro in campo, dalle immagini diffuse poche ore fa ma altrettanto interessanti.

“Sì, è bello… In realtà sono rimasto piuttosto sorpreso perché quando non sei fuori e senti solo il rumore molto forte che fanno questi jet… ecco, sì… mi sono un po’ spaventato perché non me l’aspettavo. Però mi hanno detto che si stavano allenando per domani (oggi, ndr). Vedete? Mi sono davvero spaventato. Pensavo stessero volando più in basso. A quanto pare arriveranno con i colori della bandiera e sarà bello”.

L’evento che è correlato alla prossima parata del 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica ha suscitato in Sinner, evidentemente concentrato in vista dell’incontro in programma, e ha svelato come dietro al suo apparente controllo, vi sia un vortice di emozioni vere. Nascoste, trattenute fino a quando lo stesso Jannik lo ritiene opportuno. Un concetto che, poi, non è così distante dal desiderio di protezione nei riguardi dei suoi familiari.