Sinner al San Raffaele, cosa cercano i medici e il ruolo di Laila. Rusedski sospetta: "Ce l'ha dall'Australia"

Seconda giornata di accertamenti per Jannik, cartella clinica secretata. La fidanzata sempre al suo fianco, mentre l'ex tennista azzarda: "Sintomi da Melbourne".

Seconda giornata di accertamenti per Jannik Sinner al San Raffaele, l’ospedale di Milano preferito al J Medical per i controlli, gli esami e i test approfonditi che si sono resi necessari dopo il clamoroso crollo del Roland Garros, quando avanti 5-1 al terzo set contro Juan Manuel Cerundolo il fenomeno di San Candido è incappato in una crisi costatogli partita e torneo, che rappresentava il principale obiettivo della stagione. Wimbledon non è così lontano, meglio dunque vederci chiaro e cercare di capire che tipo di problema affligge periodicamente il campione azzurro, soprattutto in condizioni di caldo estremo.

Secondo giorno di test per Jannik in ospedale

Gli esami sono cominciati nella giornata di lunedì, in day hospital, e sono destinati a proseguire anche per tutto il martedì. Ma cosa cercano i medici? Accompagnato dal dottore del team, Luca Semperboni, Sinner s’è sottoposto a una serie di accertamenti di natura metabolica e cardiaca volti a escludere determinati tipi di malattie o deficit. Inutile scervellarsi, inutile anche provare a carpire informazioni alla struttura ospedaliera meneghina: il dossier di Jannik è stato secretato. Quel che è certo è che tutti gli esami che si renderanno necessari saranno eseguiti con cura meticolosa: troppe crisi in questi anni, Sinner è il primo a voler vederci chiaro sulla sua salute.

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La cena con Laila e il ritorno a Montecarlo

Per i suoi spostamenti da e verso il San Raffaele Jannik ha scelto il “solito” van nero: è qui che si è infilato lunedì pomeriggio insieme al professor Alberto Zangrillo dopo aver liquidato con un “ciao” giornalisti e curiosi all’esterno dell’ospedale, è con questo mezzo che – insieme a Laila Hasanovic – ha raggiunto il ristorante in centro dove ha cenato. La fidanzata danese gli è stata accanto in questa due giorni di controlli, dopo averlo supportato psicologicamente nella breve ma intensa “fuga d’amore” in Sardegna post ko parigino. I due rientreranno insieme a Montecarlo una volta conclusi tutti i test di Jannik.

Rusedski, Sinner e il virus agli Australian Open

Nel frattempo tutto il mondo si chiede quale sia il problema del numero 1 del ranking. Anche Greg Rusedski, che nel suo podcast “Off Court with Greg” ha avanzato un sospetto: “Sinner non ha voluto rivelare di essere stato colpito da un virus, come sarebbe già accaduto in occasione della sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open. Guardate cosa è successo a Emma Raducanu“. L’ex tennista ha commentato gli affondi di Andre Agassi: “Non credo che, dopo un’ora e 45 minuti, il problema abbia a che fare con la preparazione fisica o con l’idratazione e l’alimentazione. Sinner è un perfezionista maniacale. Fa tutto in maniera impeccabile. Prendete Arnaldi: ha dovuto ritirarsi dalla semifinale a causa di un virus”.