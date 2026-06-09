Sinner al San Raffaele, cosa cercano i medici e il ruolo di Laila. Rusedski sospetta: "Ce l'ha dall'Australia"

Seconda giornata di accertamenti per Jannik Sinner al San Raffaele, l’ospedale di Milano preferito al J Medical per i controlli, gli esami e i test approfonditi che si sono resi necessari dopo il clamoroso crollo del Roland Garros, quando avanti 5-1 al terzo set contro Juan Manuel Cerundolo il fenomeno di San Candido è incappato in una crisi costatogli partita e torneo, che rappresentava il principale obiettivo della stagione. Wimbledon non è così lontano, meglio dunque vederci chiaro e cercare di capire che tipo di problema affligge periodicamente il campione azzurro, soprattutto in condizioni di caldo estremo.
- Secondo giorno di test per Jannik in ospedale
- La cena con Laila e il ritorno a Montecarlo
- Rusedski, Sinner e il virus agli Australian Open
Secondo giorno di test per Jannik in ospedale
Gli esami sono cominciati nella giornata di lunedì, in day hospital, e sono destinati a proseguire anche per tutto il martedì. Ma cosa cercano i medici? Accompagnato dal dottore del team, Luca Semperboni, Sinner s’è sottoposto a una serie di accertamenti di natura metabolica e cardiaca volti a escludere determinati tipi di malattie o deficit. Inutile scervellarsi, inutile anche provare a carpire informazioni alla struttura ospedaliera meneghina: il dossier di Jannik è stato secretato. Quel che è certo è che tutti gli esami che si renderanno necessari saranno eseguiti con cura meticolosa: troppe crisi in questi anni, Sinner è il primo a voler vederci chiaro sulla sua salute.
La cena con Laila e il ritorno a Montecarlo
Per i suoi spostamenti da e verso il San Raffaele Jannik ha scelto il “solito” van nero: è qui che si è infilato lunedì pomeriggio insieme al professor Alberto Zangrillo dopo aver liquidato con un “ciao” giornalisti e curiosi all’esterno dell’ospedale, è con questo mezzo che – insieme a Laila Hasanovic – ha raggiunto il ristorante in centro dove ha cenato. La fidanzata danese gli è stata accanto in questa due giorni di controlli, dopo averlo supportato psicologicamente nella breve ma intensa “fuga d’amore” in Sardegna post ko parigino. I due rientreranno insieme a Montecarlo una volta conclusi tutti i test di Jannik.
Rusedski, Sinner e il virus agli Australian Open
Nel frattempo tutto il mondo si chiede quale sia il problema del numero 1 del ranking. Anche Greg Rusedski, che nel suo podcast “Off Court with Greg” ha avanzato un sospetto: “Sinner non ha voluto rivelare di essere stato colpito da un virus, come sarebbe già accaduto in occasione della sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open. Guardate cosa è successo a Emma Raducanu“. L’ex tennista ha commentato gli affondi di Andre Agassi: “Non credo che, dopo un’ora e 45 minuti, il problema abbia a che fare con la preparazione fisica o con l’idratazione e l’alimentazione. Sinner è un perfezionista maniacale. Fa tutto in maniera impeccabile. Prendete Arnaldi: ha dovuto ritirarsi dalla semifinale a causa di un virus”.