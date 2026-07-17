Non si sottrae, optando per luoghi e posti riservati solo a un certo immaginario ma preferisce tornare dove ha trovato calore e accoglienza. In Sardegna, Jannik Sinner si è ritagliato uno spazio di riposo, riservatezza senza che ciò comportasse negarsi ai tifosi, alle persone, ai turisti della parte dell’isola in cui starebbe trascorrendo qualche giorno distensivo prima degli impegni che lo vedranno di nuovo proiettato verso un nuovo obiettivo sportivo. Dalla sua ci sarà il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, il quale compare nella lista degli iscritti a Cincinnati e potrebbe valutare un ritorno funzionale alla scalata. Sinner si gode Palau, dove è stato immortalato, e attende probabilmente che lo raggiunga Laila Hasanovic con la quale aveva già passato qualche giorno di vacanza in Costa Smeralda.

Sinner avvistato in Sardegna, di nuovo

A svelare la presenza di Sinner a Palau è stata la fotografia scattata in un supermercato della località sarda, pubblicata da La Nuova Sardegna e altri siti che hanno ripreso lo scatto di ieri, giovedì 16 luglio, fatto da una ragazza, mentre faceva la spesa nel punto vendita di una nota catena. Cappellino in testa e abbigliamento informale, Jannik si muoveva disinvolto e senza particolari apprensione tra un banco e l’altro. Per lui si tratta di una vacanza bis in Gallura a poco più di un mese dalla vacanza trascorsa tra Porto Rafael e l’arcipelago di La Maddalena, dopo la delusione del Roland Garros con Laila, appunto. Di lei non ci sono ancora tracce neanche sui social ma potrebbe raggiungerlo a breve.

L’abbraccio di Sinner al padre

Rumors sulla villa

Da settimane circolano indiscrezioni sulla possibilità di acquisto di una villa a Porto Rafael, da parte di Jannik, nel territorio di Palau, dove Sinner avrebbe scelto di stabilire il proprio rifugio estivo e dove desidera fissare un punto con l’acquisto di un immobile dopo gli investimenti milanesi e nella sua Sesto, avvenuto anche con il supporto di Alex Vittur, che lo ha guidato nelle attività finanziarie e nella gestione delle scelte.

Laila Hasanovic, nel frattempo, dovrebbe essere impegnata in altre faccende ma si presume che possa raggiungere il campione altoatesino a breve.

L’attesa Laila Hasanovic

Dopo la vittoria di Wimbledon ed elaborato il Roland Garros e Parigi, ha affrontato l’incertezza, la sofferenza fisica che ha indagato, sotto la supervisione del prof. Zangrillo del San Raffaele, e che ha fornito risposte su cui Sinner è più consapevole da quanto ha affermato in conferenza.

Con Laila Hasanovic si è già concesso già una fuga romantica in Sardegna, rigenerante a livello fisico e mentale. Poi la modella danese si è gettata negli impegni di lavoro a Milano per Giorgio Armani e la Fashion Week e, a seguire, in un altro programma che l’ha risucchiata nei consueti impegni professionali. Alla finale non è mancata, come probabilmente non salterà qualche giorno di relax in Sardegna prima di ripartire, anche lei, con gli impegni in calendario.

IPA

L’abbraccio con Laila

La prossima destinazione

Sulla prossima destinazione di Jannik, come ci viene confermato, c’è anche poi un progetto importante, in chiave Fondazione e che è ragione di attenzione, per Sinner e i suoi valori che lo hanno reso un modello per la Gen Z.

Jannik, durante un segmento speciale del Prelude Journey di EXPLORA III, prenderà parte alla crociera. Prima del suo viaggio inaugurale, grazie alla consegna anticipata della nave, questa inedita crociera di cinque notti da Genova a Civitavecchia (Roma), dal 24 al 29 luglio 2026, accoglierà Jannik a bordo dal 24 al 25 luglio.

Sviluppato in stretta collaborazione con Jannik e il suo Performance Team, verrà previsto un programma di benessere oceanico con Sinner ovvero un’esperienza su misura per gli ospiti, focalizzata sulla vitalità fisica e mentale a lungo termine. Uno dei momenti della sua permanenza a bordo, ribadiamo, sarà una serata a sostegno della Jannik Sinner Foundation e della MSC Foundation.