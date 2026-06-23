Sinner sbaglia un colpo e fa ridere tutti gli amici: Jannik e Cahill testano l'erba di Wimbledon, ma a golf

L'ex numero 1 nel doppio, Rennae Stubbs, documenta la grottesca "esibizione" del campione azzurro: la palla finisce tra i rami di un albero, scatenando l'ilarità generale.

Lo stress, quello vero, arriverà solo tra qualche giorno. Per ora Jannik Sinner si gode la vita londinese tra allenamenti, cene in suo onore, impegni ufficiali e hobby. Forse per emulare il suo amico e rivale Carlos Alcaraz, ad esempio, anche il rosso di San Candido s’è cimentato nel golf. Uno “strano” test dell’erba per lui in vista di Wimbledon, tra mazze, buche, palline bucherellate, par e green. Com’è andata lo ha svelato Rennae Stubbs, ex tennista di ottimo livello – soprattutto nel doppio – che oggi fa la commentatrice per l’emittente sportiva statunitense ESPN. È stata lei a diffondere le immagini delle singolari “prodezze” di Sinner da golfista.

Jannik Sinner gioca a golf prima di Wimbledon

Decisamente più a suo agio con la racchetta, piuttosto che con una mazza da golf, Sinner s’è presentato al campo da golf in compagnia del suo allenatore, Darren Cahill. Insieme a loro, destinataria di un invito speciale, la già citata Rennae Stubbs, australiana come coach Cahill, ex numero 1 della classifica femminile di doppio, mentre in singolare s’è spinta fino al 60mo posto. Dalla sua postazione privilegiata, oltre a provare a sua volta qualche colpo, Rennae ha potuto documentare le evoluzioni di Jannik, non proprio entusiasmanti ma capaci se non altro di scatenare il buonumore collettivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rennae Stubbs Instagram story

Il colpo sbagliato di Jannik ripreso da Rennae Stubbs

Nelle storie e nei contenuti diffusi su Instagram e su altre piattaforme social dall’ex tennista, infatti, si può apprezzare Sinner alle prese con uno dei suoi rarissimi colpi sbagliati. A tennis? No: a golf. Particolarmente imbarazzante la giocata di Jannik che ha spedito una pallina giusto tra i rami di un albero. Un “epic fail” che ha provocato le risate di tutti gli amici che hanno assistito alla sua performance, Cahill in testa. La stessa Stubbs ha confessato taggando Sinner e Cahill: “Non mi divertivo così tanto da tantissimo tempo”. Insomma, una giornata all’insegna della spensieratezza e del buonumore per Jannik e per il suo team.

Jannik tra Giorgio Armani Tennis Classic e Championships

Su un campo da golf, per giunta, Sinner ha potuto permettersi di sbagliare tutti i colpi che voleva. Da mercoledì, invece, bisognerà iniziare a far sul serio in vista di Wimbledon, il torneo in cui il campione italiano spera di bissare il fantastico titolo dello scorso anno. Prima ci sarà da prender parte al Giorgio Armani Tennis Classic, torneo esibizione in cui il suo primo avversario sarà Cameron Norrie, enfant du pays e giocatore di buon livello sull’erba. Poi sarà la volta di un altro confronto, sempre nella suggestiva cornice del circolo di Hurlingham. Quindi il via ai Championships, dove non ci sarà più tanto da ridere.