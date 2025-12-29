Sinner, che schiaffo dalla Francia: Alcaraz straccia Jannik per l’Equipe. Ma l’azzurro può rifarsi grazie all’ATP

Nella classifica dei Campioni del Mondo del 2025 l'Equipe ha premiato Alcaraz con il terzo posto, mentre Sinner chiude fuori dal podio a quasi 100 punti di distanza. Tra le donne c'è anche Brignone

Anche a racchette e palline ferme, almeno nei tornei ufficiali, la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continua a distanza, con molti loro colleghi e addetti ai lavori che a turno provano a dare una risposta su chi sia il migliore tra i due. L’ultima sentenza arriva dalla Francia, con l’Equipe che nella propria classifica dei migliori atleti dell’anno ha premiato lo spagnolo con una migliore posizione e un distacco non indifferente sull’azzurro, che però può prendersi la rivincita grazie all’ultimo premio che verrà assegnato dal’ATP.

Alcaraz batte Sinner nella classifica dell’Equipe

Sinner e Alcaraz sono da ormai due stagioni i dominatori incontrastati del circuito maschile e con ogni probabilità i giocatori più rappresentativi di quest’epoca tennistica che ha seguito quella dei Big3 e di Serena Williams. Proprio per questo motivo Jannik e Carlos trovano spesso posto come candidati (o vincitori) nei premi assegnati e nelle classifiche dei migliori sportivi della stagione, l’ultima delle quali è stata stilata dal celebre quotidiano francese l’Equipe, che nella sua classifica dei Campioni del Mondo 2025 ha voluto premiare lo spagnolo con la terza posizione, riservando all’azzurro invece solamente il quinto posto a quasi 100 punti di distacco.

Una differenza dovuta con ogni probabilità alla conquista della prima posizione mondiale al termine della stagione e per i successi negli scontri diretti, compresa l’incredibile rimonta al Roland Garros. Il distacco tra i due appare però eccessivo, soprattutto considerato quanto hanno chiuso vicini nel ranking e il fatto che la stagione di Sinner è risultata monca per colpa della sospensione stabilita dalla WADA, senza la quale probabilmente avrebbe superato Alcaraz confermandosi ancora una volta il n°1 del tennis maschile.

Le classifiche dell’Equipe: in quella femminile presente Brignone

Il fatto che nessuno dei due sia riuscito a competere per il primo posto nella classifica sembra però essere dovuto proprio colpa della loro equilibrata rivalità. Davanti a loro e ben staccati troviamo infatti in seconda posizione Armand Duplantis, che da anni domina il salto dell’asta stampando record mondiali su record, e in prima Tadej Pogacar, che sulle due ruote della bici sembra proprio non sembra aver rivali.

Più equilibrata rispetto a quella maschile è stat invece la classifica femminile che ha premiato nuotatrice 19enne Summer McIntosh, che – dopo le imprese alle Olimpiadi di Parigi – nel 2025 ha dominato i Mondiali di Singapore vincendo cinque medaglie, di cui quattro ori. Completano il podio Sydney McLaughlin-Levrone, che ai Mondiali di atletica di Tokyo ha vinto la 4×400 metri e i 400 metri con tanto di miglior tempo continentale e della competizione, e Melissa Jefferson, che sempre nella capitale nipponica si è aggiudicata i 100m, i 200m e la 4×100. In classifica spazio anche per Federica Brignone, che però – causa anche infortunio – non è andata oltre il settimo posto.

La classifica maschile

1) Tadej Pogacar (Slovenia), ciclismo, 821 punti

2) Armand Duplantis (Svezia), atletica, 799 punti

3) Carlos Alcaraz (Spagna), tennis, 252 punti

4) Ousmane Dembélé (Francia), calcio, 226 punti

5) Jannik Sinner (Italia), tennis, 169 punti

6) Léon Marchand (Francia), nuoto, 146 punti

7) Marc Marquez (Spagna), motociclismo, 134 punti

8) Marco Odermatt (Svizzera), sci, 104 punti

9) Shai Gilgeous-Alexander (Canada), basket, 103 punti

10) Rory McIlroy (Irlanda del Nord), golf, 75 punti

La classifica femminile

1) Summer McIntosh (Canada), nuoto, 628 punti

2) Sydney McLaughlin-Levrone (Stati Uniti), atletica leggera, 516 punti

3) Melissa Jefferson-Wooden (Stati Uniti), atletica leggera, 425 punti

4) Pauline Ferrand-Prévôt (Francia), ciclismo, 375 punti

5) Katie Ledekcy (Stati Uniti), nuoto, 331 punti

6) Aryna Sabalenka (Bielorussia), tennis, 293 punti

7) Federica Brignone (Italia), sci, 151 punti

8) Aitana Bonmati (Spagna), calcio, 140 punti

9) Beatrice Chebet (Kenya), atletica leggera, 85 punti

10) Angelina Melnikova (Russia), ginnastica, 72 punti

Sinner e Alcaraz in corsa per l’ultimo premio ATP

Sinner avrà comunque una nuova chance di riscattarsi. Jannik e Carlos sono infatti in lizza per l’ultimo premio assegnato dal’ATP, ovvero quello del miglior servizio della stagione (Stella Artois ATP Perfect Serve of the Year), con l’azzurro che è stato candidato per l’incredibile prestazione alle ATP Finals dove ha concesso solo un break e Alcaraz invece per un turno di servizio in cui ha servito ben tre ace consecutivi contro Alexander Zverev a Cincinnati. Oltre a loro è stato candidato anche Taylor Fritz per l’ATP 250 dio Stoccarda, vinto concedendo solamente due break. A decretare il vincitore saranno sempre i tifosi, esattamente come per l’ATP Fan’s Favourite vinto proprio da Sinner, che confiderà ancora nei suoi tanti supporter.