Sinner, semifinale da incubo con Medvedev a Roma: la trappola del meteo dietro l’orario, Jannik senza riposo verso la finale?

Medvedev batte in rimonta Landaluce e trova Sinner. La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Daniil e Jannik rischia di essere fortemente influenzata dal maltempo, con le condizioni che potrebbero sfavorire l'azzurro, anche in vista di un'eventuale finale

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Delineata anche la seconda semifinale degli Internazionali d’Italia, con Daniil Medvedev che grazie alla bella vittoria in rimonta su Martin Landaluce ha raggiunto Jannik Sinner. La sfida con il russo nasconde però un’insidia per l’azzurro, che rischia di giocare in condizioni a lui sfavorevoli e, soprattutto, di perdere la possibilità di arrivare riposato all’eventuale finale.

Medvedev batte un buon Landaluce

Vittoria in rimonta per Medvedev, che è riuscito ad avere la meglio su un ottimo Landaluce, protagonista di un’incredibile avvio di match, salendo rapidamente sul 5-0 e chiudendo il primo set sul 6-1 in 25’. Nel secondo parziale arriva però la reazione del russo, che trova il primo break nel quarto gioco, salvo poi perdere in seguito nuovamente la battuta. Dopo un nuovo break e contro-break, nel decimo game Daniil piazza la zampata recuperando da 40-30 e chiudendo il set sul 6-4, portando così l’incontro al parziale decisivo.

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Nel terzo a partire meglio è però Landaluce, che strappa immediatamente la battuta al suo avversario e sale poi sul 3-1. A questo punto lo spagnolo inizia ad accusare una flessione nel rendimento, con Medvedev che invece alza i giri del motore e trova il contro-break per il 3-3 che riapre totalmente l’incontro. Landaluce poi prova a reggere agli assalti del russo, che dopo aver sei palle break (di cui tre match point) ottiene quello decisivo nel dodicesimo gioco che chiude il match sul risultato di 1-6 6-4 7-5.

Gli orari delle semifinali di Sinner e Darderi

Con la vittoria di Medvedev su Landaluce si sono delineate dunque entrambe le semifinali degli Internazionali d’Italia. Il russo sarà infatti l’avversario di Sinner nella seconda semifinale in programma venerdì 15 maggio non prima delle 19:00 sul Centrale di Roma. In precedenza toccherà invece all’altro azzurro Luciano Darderi, che alle 15:30 cercherà l’impresa contro Casper Ruud. Una vittoria necessaria per sperare in una prima storica finale tutta azzurra a livello Masters 1000.

Allarme maltempo su Roma, a rischio Sinner-Medvedev

L’orario della semifinale nasconde però un’enorme insidia per Sinner. Insidia che non riguarda l’orario in sé – nonostante Jannik non abbia mai nascosto di preferire le sessioni diurne rispetto a quelle serali dove la palla è più lenta, aspetto che senza dubbio regalerebbe qualche vantaggio a Medvedev -, ma l’allerta meteo presente su Roma in quella fase della giornata. Stando alle previsioni meteorologiche la capitale italiana potrebbe infatti essere colpita nel secondo pomeriggio dalla pioggia, che rischia di non dare tregua fino a notte fonda.

Un’eventualità che obbligherebbe gli organizzatori a ritardare l’inizio del match col rischio per Sinner di finire a notte fonda come successo a Darderi – falla della programmazione dei tornei di cui Jannik si era lamentato prima che agli Internazionali d’Italia anche a Madrid – o addirittura al giorno dopo, con l’azzurro che potrebbe scendere in campo verso le 15:00 di sabato. Due casistiche che priverebbero Sinner del riposo necessario per presentarsi al meglio all’eventuale finale di domenica.