Sinner senza Laila alla cena di Gucci: Norrie il primo avversario a Londra, spunta Djokovic. Diretta in chiaro

Serata esclusiva in onore di Jannik al Claridge's Hotel, anche Salma Hayek tra gli invitati. Il ritorno in campo è previsto per mercoledì 24 al Giorgio Armani Tennis Classic.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Prima il dovere, poi il piacere. Conoscendo Jannik Sinner e la sua ritrosia a prender parte ai grandi eventi mondani, gli sarà costato fatica presenziare alla cena organizzata in suo onore al Claridge’s Hotel di Londra da Gucci, il celebre marchio di cui è Global Brand Ambassador. Tanto più che il rosso di San Candido ha preso parte alla serata solo soletto, non accompagnato da Laila Hasanovic: la fidanzata, evidentemente, lo raggiungerà più avanti. A far compagnia al numero 1 della classifica ATP, insieme a modelle, attori e personaggi dello star system della City, la sempre affascinante Salma Hayek.

Sinner, ritorno in campo fissato per il 24 giugno

Decisamente più a suo agio Sinner sul campo. Dopo gli allenamenti intensi con Arthur Fils e le parole di rito in conferenza stampa, il campione altoatesino ha conosciuto finalmente il nome del primo avversario londinese. Jannik, curiosamente, passerà da Gucci ad…Armani: nella prima partita del Giorgio Armani Tennis Classic, il torneo esibizione in programma nella suggestiva cornice dell’Hurlingham Club, se la vedrà con un beniamino di casa: Cameron Norrie. Match in programma nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno, in orario ancora da definire. Si sa solo che si giocheranno tre partite in tutto e che quella di Jannik sarà seguita da un incontro che vedrà in campo un altro grande campione.

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Anche Djokovic al Giorgio Armani Tennis Classic

Oltre a Sinner, ci sarà anche Novak Djokovic alla prestigiosa esibizione pre Wimbledon. Nole, che partecipa abitualmente alla kermesse dal 2022, affronterà Karen Khachanov alla conclusione del match tra Jannik e Norrie. Entrambi i match, come tutti quelli in programma nell’appuntamento che porta il nome del grande stilista italiano recentemente scomparso, saranno visibili in chiaro su Supertennis, il canale della FITP visibile in chiaro al 64 del digitale terrestre (o al 224 del bouquet Sky). Diretta streaming su Supertennis.tv o sulla piattaforma SupertenniX, per utenti registrati.

Sinner, altro match prima di Wimbledon? Tanti i big

Sinner ha sfidato per la prima volta in carriera Norrie ad aprile, negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid: vittoria netta, in due set, sul punteggio di 6-2 7-5. Non è escluso che Jannik possa giocare un’altra partita nei giorni successivi, a seconda della disponibilità degli avversari. Al torneo-esibizione, per il momento, hanno aderito altri big del calibro di Ben Shelton, Flavio Cobolli, Casper Ruud, Tommy Paul e Giovanni Mpetshi Perricard, giocatore francese allenato da Greg Rusedski che si è recentemente sbilanciato sul torneo di Wimbledon, al via la prossima settimana con gli incontri del primo turno.