Sinner-Serena Williams in coppia allo US Open, l’antidoping ha bloccato il doppio stellare. La bugia di Jannik su Navarro

Un dirigente dello US Open ha svelato la richiesta di Sinner di giocare il doppio misto insieme a Serena Williams, così come la bugia di Jannik sulla nascita della coppia con Emma Navarro

Dopo il ritiro dalla finale di Cincinnati per un’influenza, Jannik Sinner è già arrivato a New York. Non però per prendere parte al doppio misto dello US Open, al quale ha rinunciato per permettere al suo fisico di recuperare appieno, ma per preparare l’esordio nel tabellone di singolare. A proposito del doppio misto dagli Stati Uniti sono arrivate delle sorprendenti rivelazioni, come la richiesta del n°1 ATP di giocare insieme a Serena Williams per una coppia stellare che però è stata troncata sul nascere dai protocolli antidoping, e la menzogna di Jannik riguardo alla sua teorica compagna Emma Navarro.

Sinner, la rivelazione dallo US Open sul doppio con Serena Williams

Martedì 19 agosto sono andati in scena i primi match di doppio misto che hanno subito messo in evidenza la coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori. Al torneo avrebbe dovuto prendere parte anche Jannik Sinner, inizialmente con Emma Navarro e poi con Katerina Siniavoka, salvo poi rinunciarci per poter recuperare dall’influenza che lo ha colpito a Cincinnati.

A proposito del doppio misto durante l’ultima puntata del Nothing Major Podcast condotto dagli ex giocatori statunitensi Isner, Querray, Sock e Johnson il Senior Director of Player Relations degli US Open, Eric Butorac, ha svelato che prima di essere accoppiato con Navarro Sinner aveva chiesto di giocare con Serena Williams. Un potenziale doppio stellare, che però è stato bloccato sul nascere dai protocolli antidoping che prevedono sei mesi di controlli per gli ex giocatori che vogliono rientrare nel circuito: “Quanto a Serena sì, Sinner ha chiesto se fosse un’opzione, ma Williams non è rientrata nel protocollo antidoping che per i top player che vogliono rientrare richiede sei mesi. Lo stesso discorso sarebbe stato applicato anche per Roger e Rafa”.

Butorac smentisce Sinner su Navarro

Il dirigente dello US Open ha poi parlato anche della nascita della coppia Sinner-Navarro, con Jannik che aveva indicato il torneo come l’artefice della nascita di questa coppia. Spiegazione però non condivisa da Butorac, che ha smentito quanto affermato dal n°1 ATP: “Gli abbinamenti sono stati per lo più spontanei. Non volevamo fare i ‘matchmaker’. I giocatori hanno scelto liberamente. Solo in un caso ho dato una mano: Sinner a Roma mi ha chiesto chi fosse disponibile e gli ho indicato quattro-cinque nomi. Ha scelto Emma Navarro. Poi, però, una settimana dopo ha detto in TV che ‘la USTA mi ha fatto giocare con Emma’. Non era vero“.