Sinner, la sfida ad Alcaraz per il numero 1 riparte dal golf: il messaggio di Jannik a Carlos nel video di Cahill

Sinner si allena e si rilassa a Dubai, avendo sempre in testa il suo obiettivo principale per il prossimo anno come testimonia un gesto ripreso da Cahill che sembra a tutti gli effetti una dichiarazione d'intenti

Continua la preparazione in vista del 2026 di Jannik Sinner al caldo di Dubai, dove oltre a estenuanti sessioni di allenamento, l’azzurro si sta concedendo anche qualche instante di relax e divertimento in compagnia del proprio team su un campo da golf. Anche quando dalla racchetta passa al ferro però Jannik sembra sempre aver bene a mente i propri obiettivi per la prossima stagione, come sembrerebbe indicare anche un suo gesto ripreso da Darren Cahill che sembra essere un chiaro messaggio al rivale Carlos Alcaraz.

Continua la preparazione di Jannik a Dubai

Dopo le meritate alle Maldive in compagnia di Laila Hasanovic Sinner è volato in Medio Oriente dove prima è stato l’ospite speciale in occasione dell’ultimo gp della stagione di Formula 1 andato in scena ad Abu Dhabi e poi si è spostato a Dubai dove ha iniziato la sua preparazione in vista della prossima stagione. Preparazione da subito molto intensa come testimoniano i tanti video sui social dei suoi allenamenti, compreso quello con l’amico e connazionale Matteo Berrettini.

Sinner, la sfida a golf e il messaggio ad Alcaraz

Oltre agli allenamenti a Dubai Sinner sta anche trovando il tempo per rilassarsi e dedicarsi ad altre sue passioni, come quella per il golf che condivide con i suoi coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Anche quando è impegnato con ferri e legni su campi ben più grandi e meno regolari rispetto a quelli a cui è abituato, Jannik sembra però non perdere di vista il suo obiettivo per il 2026, come testimonia anche un suo piccolo ma indicativo gesto ripreso e postato sui social dall’allenatore australiano.

Dopo un bel drive, che testimonia come Sinner stia facendo progressi anche a golf, Jannik ha infatti sorriso alla telecamera di Darren, indicando poi la propria testa, come per dire che fosse tutto meritò della sua grande mentalità, e facendo poi il gesto del numero 1. Un gesto che da alcuni è stato interpretato come una chiara dichiarazioni d’intenti per il prossimo anno e soprattutto come un messaggio inequivocabile ad Alcaraz, al quale proverà a soffiare la vetta del ranking.

Quando Sinner potrà tornare numero 1

Nonostante la vittoria dominante alle ATP Finals infatti Sinner ha chiuso il 2025 alle spalle di Alcaraz in classifica con un distacco di 550 punti. Distacco non elevato, ma che potrebbe aumentare durante il mese di gennaio dato che Jannik non potrà guadagnare punti all’Australian Open di cui è campione in carica ma alla peggio solo perderne, mentre Carlos difenderà solamente 400 punti, con la possibilità dunque di aumentare il proprio bottino in classifica di ulteriori 1600 punti.

La rincorsa di Sinner in classifica dipenderà certamente dall’esito del primo slam dell’anno, ma indipendentemente dal risultato dell’Happy Slam da febbraio fino a maggio Jannik avrà una ghiotta chance di accorciare su Alcaraz visto la sospensione per il caso clostebol inflittagli quest’anno dalla WADA. Tra la fine dell’inverno e la primavera l’azzurro infatti non dovrà difendere punti in ben 4 Masters 1000 e un ATP 500 (difficile pensare che possa decidere di prendere parte parte ad altri eventi), tornei nei quali Carlos invece l’anno scorso aveva ottenuto ben 1900 punti, praticamente un torneo dello slam.