Sinner sfida Djokovic, prove di finale a Wimbledon: Jannik impressiona e sorprende anche se stesso contro Nole

Allenamento sul Centre Court di Wimbledon per Djokovic, che scaccia così i dubbi sulla presenza ai Champioship, e Sinner, che dopo la vittoria su Norrie ha impressionato (anche se stesso) contro Nole

Manca sempre meno all’inizio del torneo di Wimbledon, appuntamento per il quale Jannik Sinner vuole farsi trovare pronto per confermarsi campione dopo il titolo del 2025 e conquistare il suo primo slam della stagione. Per prepararsi al meglio dopo l’esibizione all’Armani Tennis Classic l’azzurro ha avuto l’onore di potersi allenare sul Centre Court dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club insieme a Novak Djokovic, per una sorta di possibile prova anticipata di quella che potrebbe essere la finale dei Championship, essendo Nole uno degli avversari più temibili per il n°1 sui prati di Londra.

Sinner, allenamento con Djokovic sul centrale di Wimbledon

Continua la preparazione di Sinner in vista del suo esordio a Wimbledon che avverrà lunedì 29 giugno alle 14:30. Dopo essersi allenato sui campi periferici dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, l’azzurro, essendo campione in carica, ha avuto il privilegio di testare il Centre Court insieme a Djokovic, che su questo campo ha scritto la storia recente del torneo trionfando in sette occasioni. Un allenamento che ha scacciato anche i dubbi sulla presenza di Nole a Wimbledon, come si era temuto dopo il suo forfait all’ultimo dall’esibizione all’Hurlingham Club.

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Sinner sorprende se stesso, che risposta contro Djokovic

Un allenamento che ha trasmesso nuove sensazioni positive a Sinner dopo la bella vittoria per 6-3 6-3 contro Cameron Norrie nell’esibizione all’Hurlingham Club in occasione del Giorgio Armani Tennis Classic. Otre a qualche scambio ad alta intensità, Jannik e Nole hanno disputato anche qualche punto, durante i quali l’azzurro ha impressionato con una risposta vincente che ha sfiorato la linea, sorprendendo Djokovic e, soprattutto, se stesso, mettendosi anche a ridere, quasi incredulo per il colpo uscito dalla sua racchetta.

Sinner restituisce il trofeo

Da campione in carica del torneo maschile, come da tradizione Sinner ha dovuto restituire il torneo a Wimbledon. Durante questa occasione, ripresa in video e poi pubblicata sul canale YouTube dei Championships, Jannik ha parlato del suo rapporto col torneo, augurandosi di poter fare un bel percorso anche quest’anno: “Per me personalmente è il torneo più speciale che abbiamo durante l’anno. È sempre stato ‘Il Torneo’, è così iconico e storico e avere il mio nome tra i vincitori significa il mondo per me. Quando ero piccolo non avrei mai pensato che avrei raggiunto questo traguardo. Ho fatto del mio meglio per avere almeno un titolo, significa tantissimo per me. Vedremo come andrà quest’anno, ma qualunque cosa succederà è già storia e sono moto felice di ciò. Normalmente non puoi andare in macchina col trofeo e avere questo possibilità mi fa sentire estremamente onorato”.

Ricevuto indietro il trofeo maschile, Deborah Jevans, presidente dell’All England Club, si è poi augurata che potesse tornare nel giro di poche settimane nelle mani di Sinner: “Speriamo sia solo per poche settimane”.