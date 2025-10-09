Sinner prepara lo sgambetto ad Alcaraz all’Australian Open: un milione e il Grande Slam gli obiettivi di Carlos

Craig Tiley ha rivelato che anche Sinner ha chiesto di partecipare al Million Dollar 1 Point Slam per prepararsi all'Australian Open, dove cercherà di impedire ad Alcaraz di completare il Career Grand Slam

La stagione 2025 non è ancora finita che i grandi protagonisti del circuito stanno già programmando quella che verrà. Dopo che martedì 7 ottobre era stata annunciato il torneo d’esibizione Million Dollar 1 Point Slam con la presenza di Carlos Alcaraz, il direttore dell’Australian Open ha svelato che anche Jannik Sinner (così come Venus Williams) si è dimostrato interessato all’evento che precederà il primo slam del 2026, dove lo spagnolo andrà a caccia anche del Career Grand Slam, un traguardo che l’azzurro farà di tutto perché non lo raggiunga.

Sinner e Venus Williams sfidano Alcaraz al Million Dollar 1 Point Slam

L’inizio della stagione 2026 potrebbe regalarci subito due scontri ravvicinati tra Sinner e Alcaraz. Craig Tiley, il direttore dell’Australian Open, ha infatti rivelato che dopo l’annuncio del Million Dollar 1 Point Slam anche Jannik si è rivelato interessato a prendere parte all’evento dove è risulta essere già iscritto Carlos. Oltre ai primi due giocatori del circuito maschile possibile anche la presenza di Venus Williams, che ha fatto il suo ritorno in campo in questa seconda metà di stagione. Queste le parole di Tiley in una puntata del podcast dell’Australian Open: “Abbiamo ricevuto una chiamata da Sinner, da Venus e da altri top player che sono interessati a partecipare all’evento”.

Cos’è il Million Dollar 1 Point Slam

Ma in cosa consiste il Million Dollar 1 Point Slam? Come lo US Open con il suo nuovo format del doppio misto, anche l’Australian Open ha ideato un evento d’esibizione che precede l’inizio del torneo slam. Contrariamente a quello statunitense però in questo caso non ci sarà alcuna disciplina tennistica a doverci rimettere. L’evento consiste in un torneo dove 32 giocatori (di cui 22 professionisti e 10 amatoriali che avranno la grande chance di affrontare uno dei loro idoli) si affronteranno in match dalla durata di un solo punto, con il sorteggio per decidere chi tra i due servirà che sarà svolto attraverso una sfida a sasso, carta e forbice tra i giocatori. Un evento che di competitivo ha praticamente nulla, se non il ricco montepremi da, appunto, un milione di dollari australiani, circa 600 mila euro.

Alcaraz punta al Career Grand Slam all’Australian Open

Nonostante la brevità dell’esibizione, il torneo potrebbe comunque essere utile a Sinner per prepararsi in vista dell’Australian Open dato che probabilmente non disputerà alcun torneo prima, come fatto nelle ultime due stagioni. Nel primo slam dell’anno Jannik sarà chiamato a difendere il titolo e a vendicarsi della sconfitta rimediata allo US Open per evitare che Alcaraz possa completare il Career Grand Slam (ovvero la conquista di tutti i titoli slam in una specialità nel corso della carriera) prima di lui, che invece avrà la prima chance per riuscirci al Roland Garros.