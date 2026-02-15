Sinner, che sgarbo a Vavassori: a Indian Wells sarà in coppia con l’hater Opelka. Alcaraz lascia Jannik incredulo

Sinner esalta Alcaraz e le sue imprese e sceglie come compagno di doppio a Indian Wells Opelka, colui che definì Vavassori e gli altri specialisti dei "singolaristi falliti"

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Obiettivo ripartire dopo il deludente Australian Open per Jannik Sinner, che tra Doha, Indian Welles e Miami ha buone chance di guadagnare punti importanti per riavvicinarsi in classifica a Carlos Alcaraz. A sorpresa l’azzurro in California non sarà impegnato solamente in singolare, ma anche in doppio con Reilly Opelka, protagonista un anno fa di alcune uscite controverse nei confronti degli specialisti di questa disciplina, definiti da lui come dei “singolaristi falliti”. Affermazioni che ovviamente avevano scatenato la reazione di Andrea Vavassori, che toccato nel personale rispose però da signore allo statunitense.

Sinner in coppia con Opelka a Indian Wells

Impegno a sorpresa per Sinner dopo l’ATP 500 di Doha. Se la presenza di Jannik ai tornei che compongono il Sunshine Double non era in dubbio, pochi si sarebbero aspettato un suo impegno in doppio a Indian Wells, dove è stato annunciato che l’azzurro giocherà con Opelka. Questa non sarà la prima volta che Sinner giocherà in coppia con Reilly. L’azzurro e lo statunitense infatti già in passato giocarono assieme e conquistarono anche un titolo (l’unico dell’altoatesino in questa specialità) nel 2021 all’ATP 250 di Atlanta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando Opelka disse che i fallisti sono “dei falliti” e Vavassori rispose da signore

La scelta di disputare il doppio da parte di Opelka appare un po’ un controsenso visto quanto in passato aveva screditato la specialità e tutti coloro che la praticavano, definiti da lui come dei singolaristi falliti l’anno scorso dopo il caos scatenato dalla decisione dello US Open di rivedere : “Dovrebbero sbarazzarsi al 100% del doppio. È per i singolaristi falliti. Non esistono gli specialisti del doppio”.

Affermazioni che avevano inevitabilmente infastidito i protagonisti del doppio, su tutti Vavassori, che invece di accendere la polemica gli aveva indirettamente risposto da grande signore: “Un ragazzino di una scuola tennis, mentre guarda in tv una finale di doppio di un Grande Slam, si innamora, si appassiona e decide di provarci e inseguire il sogno di diventare – un giorno – un giocatore di doppio professionista facendo un lavoro che ama e condividendo con lui tutte queste emozioni. Bene, lo considerereste un giocatore di tennis fallito?”.

Dopo la replica a parole per Vavassori ci sarà la chance però di un’altra vendetta sullo statunitense dopo quella che si era preso proprio in occasione del doppio misto dello US Open, dove Andrea trionfò in coppia con Sara Errani e Opelka invece venne eliminato al primo turno.

Il grande slam di Alcaraz lascia Jannik incredulo

Prima di pensare a Indian Wells, Jannik comunque dovrà concentrarsi sull’ATP 500 di Doha, dove potrebbe anche esserci la prima sfida stagionale contro il rivale Alcaraz, per cui Sinner ha speso bellissime parole dopo il traguardo del Career Grand Slam raggiunto da Carlos – più giovane di sempre a riuscirci – parlando anche delle inevitabili grandi attese che sono riposte su di lui: “Onestamente la vivo in modo molto normale. Sono un ragazzo di 24 anni che vuole soltanto giocare un buon tennis in qualsiasi parte del mondo vada. È normale che, per quello che ho fatto negli ultimi anni, ci sia un po’ più di attenzione. Quello che sta facendo Carlos è incredibile”.