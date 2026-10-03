Sinner rinuncia anche a Shanghai, l’annuncio crea ansia tra i tifosi: il giallo sul consulto a Lione e il rientro più lontano

Una notizia che era nell’aria da tempo di cui adesso arriva la conferma: il tennista italiano rinuncia anche al Masters 1000 in Cina. Ieri il giallo sulla visita a Lione dal dottore che ha un legame con la Juventus

Jannik Sinner rinuncia anche a Shanghai. La notizia era nell’aria da tempo ma ora ne arriva la conferma. Il ginocchio continua a dare problemi al numero 1 al mondo che allontana ancora il suo rientro. L’ultimo match giocato rimane la finale di Wimbledon, da quel momento un forfait dietro l’altro e nessuna rivelazione su quali siano le sue reali condizioni. A dare l’annuncio è stato lo stesso Jannik attraverso i suoi canali social.

L’annuncio sui social

A dare l’annuncio della rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai è stato lo stesso numero 1 al mondo che in una storia su Instagram ha dato appuntamento ai suoi fan cinesi per la prossima stagione: “Sfortunatamente quest’anno non sarò in grado di giocare il torneo di Shanghai come avrei sperato. Mi piace sempre giocare questo torneo di fronte ai fan di Shanghai e sono davvero dispiaciuto di non poterlo fare la prossima settimana. Grazie a tuti per il vostro supporto e non vedo l’ora di vedervi ancora il prossimo anno”. Come accaduto anche nelle precedenti occasioni, il numero 1 al mondo non ha comunicato le ragioni di questa scelta e sulle sue condizioni c’è ancora tanta incertezza e mistero.

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Il giallo sul consulto a Lione

Nella serata di ieri sulle condizioni di Jannik Sinner si è creato un altro giallo. Il giocatore italiano è stato infatti avvistato a Lione con una serie di foto pubblicate sui social dai fan con tanto di geolocalizzazione. Ma a distanza di qualche ora quelle foto sono sparite, nel caso di una tifosa anche il suo account è stato disattivato, mentre il ristorante Le Santy che in un primo momento aveva pubblicato uno scatto del tennista italiano, ha cancellato la foto. Probabilmente in entrambi i casi la richiesta di cancellazione è arrivata dal team di Jannik ma forse troppo tardi visto che la notizia si è diffusa a macchia d’olio sui social.

La visita dallo specialista francese

Le foto postate sui social hanno immediatamente fatto pensare a una visita di controllo presso il polo ortopedico Santy dove opera uno specialista del ginocchio di fama mondiale. Il chirurgo Bertrand Sonnery-Cottet è un nome noto nel mondo dello sport e negli ultimi mesi ha avuto un rapporto diretto con la Juventus. E’ stato lui infatti che a settembre ha prima operato Kephren Thuram al ginocchio destro (condroplastica) e poi Locatelli al menisco. Nel 2024 si era anche occupato di Bremer e in passato dell’operazione al ginocchio di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però il medico avrebbe consigliato al numero 1 al mondo di non operarsi e continuare con le terapie conservative.