Sinner volerà a Shanghai per provare a fare il suo ritorno in campo al Masters 1000 Cinese e respingere l'assalto di Zverev, ma la sua presenza al torneo avverrà solamente se Jannik si sentirà al 100%

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Dopo essere stato costretto all’ultimo a dare forfait all’ATP 500 di Pechino per via delle condizioni ancora non ottimali del ginocchio, Jannik Sinner sembra voler riprovare a partire per la Cina, questa volta direzione Shanghai, dove il prossimo 7 ottobre prenderà il via il penultimo Masters 1000 della stagione. Il ritorno in campo non è però ancora scontato, ma dipenderà dalle condizioni dell’azzurro, che giocherà solamente se si sentirà al 100%.

Sinner volerà a Shanghai

Come scritto da Il Tennis italiano e La Stampa, a meno di una settimana dall’improvviso (anche per lui) ritiro dall’ATP 500 di Pechino, Sinner vuole riprovare a tornare in campo in Cina in occasione del Masters 1000 di Shanghai che si disputerà tra il 7 e il 18 ottobre. Nonostante i continui problemi al ginocchio che lo hanno obbligato all’ultimo forfait infatti l’azzurro ha continuato ad allenarsi a Montecarlo (a parte la pausa per gli eventi mondani della Milano Fashion Week), a testimonianza di come la sua intenzione sia tuttora quella di tornare il prima possibile in campo. Per questo motivo l’azzurro dovrebbe provare a partire per Shanghai nei prossimi giorni, in modo da non dover saltare anche tutta la tournée asiatica dopo aver rinunciato a quella in nordamerica.

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Shanghai potenzialmente decisiva per il numero 1

Scendere in campo a Shanghai per Sinner sarebbe anche fondamentale per difendere la vetta del ranking dall’assalto di Alexander Zverev. Il tedesco infatti potrebbe effettuare il sorpasso su Jannik già al termine del Masters 1000 cinese conquistando quest’ultimo e l’ATP 500 di Pechino in caso l’azzurro non dovesse conquistare punti a Shanghai. Anche se non dovesse conquistare i due tornei è probabile che Sascha aumenterebbe comunque il vantaggio (ora di 700 punti) su Sinner nella Race ATP. Un distacco che Jannik dovrebbe colmare entro la fine dell’anno con solo un ATP 500 (Vienna), un Masters 1000 (Parigi) e le ATP Finals a disposizione.

L’ultima incognita sul ritorno in campo

La partenza di Sinner in direzione Shanghai non dà comunque la certezza che l’azzurro scenderà in campo. Questo dipenderà solamente dalle condizioni del ginocchio (che rimangono un’incognita) e dalle sensazioni di Jannik, che deciderà di prendere parte al torneo solamente se si sentirà al top della condizione, non escludendo così un possibile ritiro dell’ultimo minuto come quello di Pechino. In caso dovesse saltare in toto la tournée asiatica l’azzurro punterebbe a rientrare nel circuito per la stagione indoor europea a Vienna.