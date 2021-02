Sinner: "Shapovalov ha meritato. E ho imparato una lezione"

“È stata una partita dura per entrambi. Denis oggi ha servito meglio di me e ha risposto meglio di me nei momenti importanti. Ha meritato la vittoria”. Così Jannik Sinner ha commentato la sconfitta in cinque set contro il canadese Denis Shapovalov al primo turno degli Australian Open. L’altoatesino, fresco vincitore dell’ATP 250 di Melbourne, ha giocato la quarta partita in tre giorni.

“È vero, ho cominciato a sentirmi stanco dopo un po’ – ha aggiunto il 19enne di San Candido – Ma devo imparare a convivere anche con questo aspetto, perché se arrivi a giocare i quarti o la semifinale di un grande torneo sei stanco per forza. Quindi in ogni caso c’è una lezione da imparare”.

OMNISPORT | 08-02-2021 20:00