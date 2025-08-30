US Open, Sinner agli ottavi non senza fatica, l'ammissione e il segreto di Jannik: "Ora mi riesce meglio"

Jannik supera il canadese Shapovalov non senza difficoltà e accede ancora una volta agli ottavi di finale dell'ultimo Slam stagionale

Per il quinto anno consecutivo, Sinner approda agli ottavi di finale degli US Open. Al termine del match vinto in quattro set contro Shapovalov, Jannik non ha nascosto le difficoltà avute e ha fatto un’ammissione.

Sinner avanti in quattro set

Sinner supera in quattro set il canadese Denis Shapovalov e accede per il quinto anno consecutivo agli ottavi di finale degli US Open. Match non semplice per il numero uno del ranking, come vissuto nel nostro live, che lascia per strada il primo set del torneo, quello di apertura, fatica e poi inverte definitivamente la rotta dopo aver rischiato un doppio break nel terzo set, per chiudere con autorevolezza nel quarto.

L’ammissione di Jannik

Jannik soffre in avvio contro Shapovalov, ma poi rialza la testa, impone il proprio ritmo e chiude in tre ore e undici minuti con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3. Al termine del match, l’altoatesino ha ammesso le difficoltà incontrare contro il canadese, che chiude con ben 15 ace all’attivo e due ore giocate ad altissimo livello: “Sapevo che mentalmente sarebbe stato difficile, ma era fondamentale restare lì. Dal terzo set in poi sono riuscito a migliorare la risposta”.

L’arma in più di Sinner

“Di certo, ci sono cose di cui oggi posso essere felice e altre che, invece, posso ancora migliorare”, ha rivelato Jannik a SuperTennis, per poi aggiungere: “Sono contento di come ne sono uscito. Durante le partite provo sempre a parlarmi positivamente, anche se non si vede. Dimenticare le cose negative è importante e ora mi riesce meglio che in passato”.

Paul o Bublik agli ottavi, Musetti ai quarti

Infine,sugli ottavi che lo vedranno sfidare uno tra Paul e Bublik, Sinner spiega: “La seconda settimana in uno Slam è diversa dalla prima. Esserci arrivato è importante ma so che la prossima partita sarà difficile. Dovrò farmi trovare pronto fisicamente. Mi piace giocare qui, è un posto speciale per me”. Sulla propria strada, poi, ai quarti potrebbe anche esserci il derby con Musetti, che oggi ha superato Cobolli, costretto al forfait nel terzo set.