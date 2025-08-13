Sinner show a Cincinnati: Vagnozzi bullizzato, Mannarino avvisato e quelli del Times rosicano ancora

Jannik non si ferma mai: dopo la vittoria su Diallo il coach costretto a un allenamento extra prima del match col francese. Intanto in Inghilterra scrivono sempre di doping.

Carlos Alcaraz sarà pure più “personaggio”, ma ultimamente Jannik Sinner sta facendo passi da gigante anche su questo piano. Gli americani sono pazzi di lui, del resto da quelle parti adorano tutti i numeri uno. Specialmente quelli che danno spettacolo. E sul cemento rovente di Cincinnati, appena raffreddato nella mattinata statunitense di martedì da un improvviso temporale, il rosso di San Candido si sta confermando sempre più l’uomo da battere. Freddo, cinico, chirurgico. Ma non solo: anche capace di accendersi quando conta, quando occorre. Ne sa qualcosa Diallo, eliminato al terzo turno con grande saggezza.

Cincinnati, Sinner si allena dopo aver battuto Diallo

Un match che Sinner ha vinto, ma di cui non è rimasto convinto. Non a caso, subito dopo la partita, le interviste e le formalità di rito, Jannik ha chiamato a rapporto il suo coach Simone Vagnozzi per fargli organizzare, seduta stante, una sessione d’allenamento improvvisata. “Andiamo al campo ad allenarci?”, la domanda retorica di Sinner, interessato a migliorare l’efficienza del suo servizio. Sui social, ovviamente, l’ordine perentorio all’allenatore ha fatto molto rumore. Tantissimi i messaggi di ammirazione per la perserveranza dell’altoatesino, tantissimi anche i post di…solidarietà al povero Vagnozzi che forse una volta tanto avrebbe voluto riposarsi e godersi un po’ di relax.

Sinner-Mannarino, data e orario del match a Cincinnati

Insomma Adrian Mannarino, vecchia volpe francese, una vita sui campi da tennis di tutto il mondo, è avvisato: Sinner non pensa affatto già agli US Open, prima vuol togliersi soddisfazioni pure a Cincinnati. Mannarino che ha sfidato tre volte Sinner in carriera, perdendo sempre. La prima volta nel 2020, nella semifinale del primo torneo vinto in carriera da Jannik a Sofia. Poi sono arrivati altri due rovesci, sempre sul cemento: nel 2022 in tre set e nel 2023 in due, sempre a Indian Wells. Ora il quarto confronto, che ha già un orario: secondo match sul centrale di mercoledì 13 agosto, più o meno tra le 18.30 e le 20.30 italiane.

Nuovi attacchi a Jannik dall’Inghilterra: Times all’assalto

Più Sinner vince, più qualcuno rosica. E in Inghilterra il risentimento nei confronti di Jannik monta sempre di più. Non bastassero gli attacchi durante Wimbledon, ora ci si è messo pure il Times che ha ripreso gli affondi, comuni un po’ a tutta la stampa d’Oltremanica, contro l’asso italiano. Il motivo? Sempre lo stesso: il doping, la pena troppo leggera concordata con la Wada, la presunta disparità di trattamento con altri atleti meno famosi. Insomma sempre la stessa solfa. Stavolta la “scusa” per lagnarsi di Sinner è stata un’intervista a Lizzy Banks, ciclista inglese condannata per doping che ha confessato di aver avuto difficoltà a vedere l’ultima finale di Wimbledon. Insomma, un pezzo sul nulla.

