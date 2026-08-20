“Sinner si è allenato bene”, l’indiscrezione che fa sognare in vista dello US Open. Segnali positivi anche da Alcaraz e Rune

Dopo giorni di allarmi arrivano le prime indiscrezioni positive sulle condizioni di Sinner, con la possibilità di vederlo nuovamente in campo allo US Open che ora non appare più così remota

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

A distanza di dieci giorni dall’inizio dello US Open è arrivata la prima indiscrezione rassicurante dopo tante notizie che hanno destato preoccupazione in vista dell’ultimo slam dell’anno sulle condizioni di Jannik Sinner, che – secondo quanto riportato da Luigi Ansaloni – si sarebbe allenato bene negli ultimi due giorni a Montecarlo, lasciando ben sperare per una sua partenza verso New York, dove potrebbe ritrovare anche l’amico-rivale Carlos Alcaraz e Holger Rune.

L’indiscrezione su Sinner che fa ben sperare per lo US Open

Dopo giorni di notizie poco incoraggianti, che ci raccontavano di un Sinner assalito dai dubbi nonostante gli esiti positivi degli esami e delle terapie sostenute al J Medical, oggi è arrivata la prima vera buona notizie sulle condizioni di Jannik, con Luigi Ansaloni, giornalista e collaboratore anche de La Gazzetta dello Sport, ha rivelato come l’azzurro si sia allenato bene negli ultimi giorni a Montecarlo. Un’indiscrezione e poco più, ma tanto è bastato per far tornare il sereno tra i tifosi di Sinner dopo i tanti allarmi dei giorni passati, alimentando le speranze di vederlo tornare in campo allo US Open.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner allo US Open sarebbe favorito nonostante la lunga assenza?

I dubbi comunque rimangono e rimarranno finché non sarà lo stesso Sinner ad annunciare il suo forfait per lo US Open o lo si vedrà in partenza per New York, cosa che in caso dovrebbe avvenire nei prossimi giorni per permettergli di abituarsi alle condizioni di caldo della Grande Mela e ai campi. In caso dovesse presentarsi a Flushing Meadows sarà interessante capire quali saranno le chance di successo di Jannik nell’ultimo slam stagionale, soprattutto tenendo in considerazione che l’azzurro non gioca un match ufficiale ormai dal 12 luglio e che il problema al ginocchio ne ha rallentato un po’ la preparazione.

Nonostante tutte queste premesse Sinner appare come nettamente favorito alla vittoria finale. L’azzurro potrebbe magari soffrire un po’ i primi turni in cui dovrà ritrovare buone sensazioni e adattarsi al cambio di superficie, ma alla lunga non appare esserci nessuno in grado di ostacolarlo. Nel corso della stagione Jannik si è infatti dimostrato troppo superiore a chiunque altro, mentre il suo principale rivale in assenza di Alcaraz, ovvero Zverev, è apparso ancora troppo lontano e troppo incostante, tanto che si presenterà allo US Open con la miseria di due vittorie tra Montreal e Cincinnati. Le insidie potrebbero quasi arrivare da altri giocatori come Djokovic, che però in Ohio ha dimostrato di soffrire queste condizioni, Shelton, vincitore in Canada, e Jodar, rivelazione della stagione.

Buone indicazioni anche da Alcaraz e Rune

La faccenda cambierebbe (ma nemmeno troppo) se a New York dovesse fare il suo ritorno in campo Alcaraz, che si sta allenando sempre con maggiore intensità insieme a Rune (altro giocatore che dopo una lunga assenza potrebbe tornare in campo nello Slam statunitense), che in un lungo allenamento tenuto oggi ha battuto 7-6 nel set disputato tra i due. Ovviamente se l’incognita maggiore riguardante Sinner è la sua lunga assenza dalle competizioni, questo discorso vale ancor di più per Carlos, che per colpa dell’infortunio al polso destro non gioca un match ufficiale da oltre quattro mesi, motivo per cui Jannik sarebbe comunque nettamente favorito.