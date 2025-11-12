Sinner si fa male da solo: fisio in allerta, Vagnozzi se la ride. Jan, che sudata al primo ostacolo delle ATP Finals

A Torino Sinner è stato protagonista di due simpatici siparietti, uno dei quali ha però destato anche un'iniziale preoccupazione soprattutto nel suo fisioterapista, che ha temuto Jannik si fosse procurato un infortunio da solo

Oggi mercoledì 12 novembre Jannik Sinner è chiamato ad affrontare Alexander Zverev in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del girone. Per prepararsi all’incontro sulla carta più complicato della fase a gruppi l’azzurro come suo solito si è presentato al campo d’allenamento per limare gli ultimi dettagli tecnici e tattici. In occasione della sessione con i suoi coach il numero 2 del mondo è però stato protagonista di una simpatica disavventura per fortuna senza ripercussioni, ma che per alcuni istanti ha fatto temere – soprattutto al suo fisioterapista – che si fosse seriamente procurato da solo un infortunio alla tibia. Il tutto dopo che aveva superato a fatica il primo vero ostacolo di queste ATP Finals.

Sinner pasticcione, si fa male da solo

Durante la sessione di allenamento di martedì per preparare la sfida contro Zverev, Sinner è stato la sfortunata vittima di un suo attimo di goffaggine. Poco dopo aver eseguito un servizio da destra, Jannik si è subito piegato su se stesso per toccarsi la tibia mettendosi poi a zoppicare verso fondo campo. Una reazione che ha portato ad attivarsi immediatamente il suo fisioterapista Alejandro Resnicoff mentre Vagnozzi ironicamente prendeva in giro l’azzurro e la sua reazione esagerata a quello che si è rivelato essere una semplice racchetta che Sinner si è tirato da solo. A scacciare tutti i possibili timori ci ha pensato lo stesso Jannik, che ha poi servito alla grande superando Darren Cahill e scatenando le risate di Simone.

Jannik, che sudata al primo vero ostacolo delle Finals

Nel frattempo Jannik ha superato anche il suo primo vero ostacolo in queste Nitto ATP Finals. E non stiamo parlando di Felix Auger-Aliassime, che complice anche un leggero fastidio non ha potuto tenere testa all’azzurro nel secondo set della loro prima sfida nel girone, ma di un’intervista tenutasi proprio dopo quell’incontro che ha messo a dura prova le abilità di poliglotta di Sinner.

Se infatti siamo abituati a sentirlo rispondere in italiano, inglese e tedesco, mai ci era capitato di ascoltarlo parlare in spagnolo come da richiesta dell’ex n°2 ATP Alex Corretja, lingua in cui in realtà Jannik è apparso più fluido di come la sua (anche qui) esagerata ma simpatica reazione avrebbe potuto lasciar immagine, con l’azzurro che dopo aver risposto alle domande si è lasciato andare a un verso liberatorio e a una sincera ammissione che ha scatenato le risate dei presenti: “Ho sudato!”.

Oggi la sfida a Zverev

Ora però arriva il primo vero test per Sinner in queste ATP Finals. Nella serata di oggi mercoledì 12 Jannik affronterà quello che il suo principale rivale nel girone, ovvero Alexander Zverev, che ha trionfato due volte in questo torneo e che sul veloce indoor è sempre molto insidioso, come sa bene l’azzurro che già in finale all’ATP 500 di Vienna aveva faticato non poco per superarlo.