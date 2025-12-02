Sinner, il silenzio su Pietrangeli scatena sospetti: telefono spento alle Maldive? Intanto Laila è già a Dubai

Perché Jannik non ha dedicato (subito) un pensiero al grande campione scomparso? C'entrano forse le battutine e le frecciatine ricevute? Nel frattempo, un indizio dalla fidanzata.

I messaggi di cordoglio non sono la sua specialità, non ne ha mai fatti tanti in passato. Eppure, ci si aspettava un pensiero affettuoso per Nicola Pietrangeli, mito e leggenda del tennis italiano e mondiale, entro poche ore di distanza dalla sua scomparsa. Sicuramente prima o poi Jannik Sinner dedicherà una frase, due parole o una semplice story Instagram, come fatto da tanti suoi colleghi, all’icona del tennis tricolore dei decenni passati. Ma perché non lo ha fatto subito? C’entrano le difficoltà logistiche o piuttosto, come maligna qualche malizioso, il difficile rapporto a distanza col grande Nick, fatto di tanti pensieri affettuosi, ma anche di qualche frecciatina pungente?

Sinner, la fuga alle Maldive con gli altri tennisti

Sinner, come è noto, subito dopo la conclusione della stagione è andato in fuga da tutto e da tutti. Una settimana in un resort con papà Hanspeter, poi il volo verso le Maldive: in aereo verso il paradiso nell’Oceano Indiano è stato “beccato” da Sascha Zverev. Appena dopo il trionfo degli Azzurri alle Finals di Davis il campione dei campioni di San Candido aveva condiviso sul suo account social un’immagine celebrativa di Cobolli, Berrettini e soci. Stavolta, alla ferale notizia della scomparsa di Pietrangeli, il suo profilo è rimasto silente. Un’intera giornata senza dedicare mezza parola, mezzo saluto.

Morte Pietrangeli, silenzio anche da Berrettini

Può darsi che Sinner, nella sua fuga disintossicante dai veleni e dalle pressioni del telefono, abbia spento il telefono e si sia letteralmente isolato dal mondo? Certo. Anzi, è la cosa più probabile. Del resto, il silenzio sulla morte di Pietrangeli c’è stato, almeno fino a questo momento, anche da Berrettini, che pure è segnalato da quelle parti e che lunedì s’è fatto vivo su Instagram solo con un paio di scatti promozionali. Le Maldive sono il nuovo, ultimo “buen retiro” dei tennisti, che amano la sua tranquillità e il fatto che siano, di fatto, tagliati fuori da tutto. Probabilmente è per questo che Jannik, forse neppure raggiunto dalla notizia, è rimasto silente.

Sinner e Pietrangeli: grande affetto e…battutine

“A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina”. Parafrasando questa massima attribuita a Giulio Andreotti, in tanti hanno iniziato a malignare sull’iniziale silenzio di Sinner per Pietrangeli. Anche Cobolli è alle Maldive, del resto, eppure s’è precipitato su Instagram a esternare il suo dolore. Jannik non lo ha fatto – forse – per via della presunta – e sempre smentita – “invidia” di Nick nei suoi confronti? Per quelle frasi spesso velenose (l’ultima dopo il suo no alla Davis) nei suoi confronti? Sono solo ipotesi, congetture, insinuazioni, incontrate sui social. Spesso accompagnate da commenti virulenti da parte degli autori.

Sinner, l’indizio di Laila Hasanovic: cartoline da Dubai

Intanto chi continua a mostrarsi con puntualità sui social e a documentare ogni suo spostamento è Laila Hasanovic, la fidanzata di Sinner. Che – pare – abbia trascorso qualche giorno con lui nel paradiso perduto delle Maldive. O forse era da qualche altra parte (e allora Sinner alle Maldive c’è andato da solo?). Di certo, da lunedì sera la bella Laila è di base a Dubai. Tra le sue storie Instagram sono comparsi d’incanto un paio di scatti del Jumeirah Burj Al Arab, uno dei più celebri alberghi extralusso della metropoli degli Emirati Arabi Uniti. Un dettaglio, uno spoiler. Proprio a Dubai, infatti, Sinner darà inizio a brevissimo alla preparazione per la nuova stagione.