Dopo essere stato costretto a sostituire Sinner con il più modesto Tien, il Six Kings Slam rischia di dover fare i conti anche con il forfait di De Minaur, che trasformerebbe l'esibizione di Riad dal torneo delle stelle a quello delle seconde scelte

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Dopo vari ritiri e giorni di estenuante attesa, oggi è arrivata la notizia che nessun appassionato di tennis sperava di ricevere, ovvero quella della fine anticipata della stagione di Jannik Sinner, che dunque non potrà disputare i tornei rimanenti del 2026. Tra questi c’è anche l’esibizione del Six Kings Slam, che perde così uno dei suoi protagonisti più attesi, rimpiazzato (ma non certo sostituito per blasone e interesse da parte degli appassionati) da Learner Tien. Oltre all’azzurro però il torneo di Riad rischia di perdere un altro partecipante, ovvero Alex de Minaur, costretto a ritirarsi durante la finale dell’ATP 500 di Pechino.

Il Six Kings Slam perde il suo campione e l’uomo più atteso con Alcaraz

La notizia della fine anticipata della stagione di Sinner è stata un duro colpo per tutti i suoi tifosi, gli appassionati di tennis, ma anche per i tornei che contavano sulla presenza del numero 1 al mondo in questo finale di stagione, compreso il torneo-esibizione Six Kings Slam, che perde così colui che ha conquistato le prime due edizioni dell’evento nelle passate stagioni e, soprattutto, l’uomo più atteso insieme a Carlos Alcaraz, anzi, forse ancora di più dopo che era ventilata la possibilità che l’esibizione di Riad avrebbe segnato il ritorno in campo di Jannik dopo mesi di assenza.

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Tien rimpiazza ma non sostituisce Sinner

Sostituire Sinner per il Six Kings Slam è purtroppo impossibile, dato che gli unici altri giocatori capaci di attirare tanto interesse quanto l’azzurro erano già presenti (Djokovic, Alcaraz e, ma solo forse forse, Zverev), ma un rimpiazzo è stato dovuto comunque trovare per forza, con la scelta che alla fine è ricaduta su Learner Tien, giovane rampante di 21 anni capace già di importanti risultati, ma certamente ben lontano da Jannik. Un cambio in corsa che ridimensiona un po’ il Six Kings Slam, che perso uno dei suoi campioni Slam si deve accontentare ora di un giocatore che come miglior traguardo in carriera può vantare la conquista di due ATP 250 e una finale 500 (persa proprio contro Sinner).

Anche Alex de Minaur a rischio per il Six Kings Slam

Oltre a Sinner però il Six Kings Slam rischia di dover fare a meno di un altro dei suoi teorici protagonisti, ovvero De Minaur. In occasione della finale di Pechino contro Djokovic infatti l’australiano è stato costretto a ritirarsi a inizio secondo set, alimentando i timori sul finale di stagione, con Alex che in conferenza stampa ha poi rivelato l’infortunio patito e di doversi sottoporre a degli esami per comprenderne l’entità: “Ho percepito un fastidio all’adduttore. Non so ancora di cosa si tratti, devo fare degli accertamenti. Prima della partita mi sentivo benissimo, poi il dolore è cominciato verso la fine del primo set ed è aumentato gradualmente. Il mio piano adesso è di andare a Shanghai e capire meglio l’entità dell’infortunio”. I possibili sostituti di De Minaur a questo punto potrebbero essere Ben Shelton, Arthur Fils e Daniil Medvedev, che però sorprende non siano già stati presi in considerazione per rimpiazzare Sinner.