Un giornalista spagnolo rivela che il numero 1 al mondo avrebbe avvisato gli organizzatori del torneo esibizione di una possibile defezione: continua il silenzio sulle condizioni di Jannik

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner sarebbe pronto a rinunciare anche al Six Kings Slam. E’ questa l’indiscrezione che arriva dalla Spagna e come tante altre notizie che riguardano il numero 1 al mondo, va presa con le pinze. Le condizioni del ginocchio dell’azzurro destano preoccupazione dopo la notizia della rinuncia al torneo di Shanghai e ora potrebbe essere a rischio anche il torneo esibizione che si gioca in Arabia Saudita.

L’indiscrezione dalla Spagna

Come tante altre notizie che sono arrivate negli ultimi giorni su Jannik Sinner, anche questa indiscrezione che arriva dalla Spagna va presa con le dovute attenzioni. Secondo il giornalista José Moròn, infatti, il numero 1 del mondo ha comunicato agli organizzatori del Six Kings Slam che la sua partecipazione in questo momento è molto complicato, invitandoli a tenere pronti anche un piano B per la sua sostituzione. Per il momento non ci sarebbe nessun no ufficiale all’evento che si giocherà in Arabia Saudita dal 21 al 24 settembre, ma dopo la rinuncia a Shanghai e le voci sulle sue condizioni, non è da escludere una rinuncia dell’ultimo minuto.

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Sinner: l’infortunio è più serio del previsto

Il silenzio di Jannik Sinner e del suo team sono stato oggetto di discussioni negli ultimi giorni. Dopo la decisione di dare forfait anche a Shanghai, a finire nel mirino è stata anche la comunicazione adottata dal numero 1 del mondo che sulle condizioni del ginocchio non ha mai rivelato nulla di ufficiale. Ma a distanza di tre mesi dalla sua ultima partita, la finale di Wimbledon contro Zverev, ora la preoccupazione comincia a serpeggiare in maniera evidente. Per molti la partecipazione al Six Kings Slam poteva essere l’occasione migliore per testare le condizioni dell’articolazione in un torneo in cui in palio non c’è nulla di importante. L’eventuale rinuncia al torneo che si disputa a Riyadh sarebbe molto preoccupante con Sinner che ha vinto per due volte il torneo (le uniche due edizioni disputate fino a questo momento) e lascerebbe sul piatto anche un montepremi da record. Al suo posto, in caso di rinuncia, ci potrebbe essere uno tra Ben Shelton e il francese Arthur Fils.

Le voci sul prossimo allenatore

Non c’è solo la condizione del ginocchio a essere fonte di indiscrezioni su Jannik Sinner. Nel corso degli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza anche di possibili novità nel suo team. La collaborazione con Darren Cahill dovrebbe arrivare a conclusione alla fine di questa stagione con il tecnico australiano che ha già prolungato di un anno il suo impegno rispetto al previsto. Ivan Ljubicic uno dei nomi in lizza ha deciso di cominciare a seguire la carriera del canadese Felix Auger-Aliassime, mentre le quotazioni su Juan Carlos Ferrero (ex coach di Alcaraz sono in ribasso). L’ultimo nome salito agli onori della cronaca è quello di Magnus Norman che secondo il Times sarebbe il favorito, anche se si tratta di un tipo di allenatore molto più simile a Vagnozzi che a Cahill.