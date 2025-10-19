Sinner domina al Six Kings Slam ma rinuncia al numero 1: il montepremi record, la sorpresa d’oro e l’invidia di Alcaraz

Subito dopo la vittoria su Alcaraz al Six Kings Slam Sinner ha ammesso di non credere nel sorpasso al numero 1 in classifica. Jannik si può però consolare con un montepremi da record e una sorpresa tutta d'oro

Nonostante si trattasse di una semplice esibizione, il Jannik Sinner osservato a Ryad in occasione del Six Kings Slam è stata certamente una delle sue migliori versioni di questo 2025. L’azzurro ha infatti dominato questa seconda edizione del torneo non lasciando più di sei game a ogni avversario, compreso il rivale Carlos Alcaraz. Nonostante ciò Sinner con sincerità ha affermato di non credere nel sorpasso sullo spagnolo in classifica anche se la matematica non lo ha ancora condannato. E dal torneo arabo Jannik se ne torna a casa con una sorpresa come quella riservata l’anno scorso a Rafael Nadal oltre al ricchissimo montepremi.

Sinner dominante al Six Kings Slam

Alla fine il match più equilibrato e combattuto di questo Six Kings Slam si è rivelato essere la finale per il terzo posto tra Novak Djokovic e Taylor Fritz, il tutto nonostante Nole sia stato obbligato a ritirarsi prima del secondo set. Questo perché Sinner ha giocato a un livello altissimo sin dal primo match, lasciando le briciole ai propri avversari, tanto che anche l’attesissima finale contro Alcaraz si è rivelato un assolo di Jannik, che ha perso al massimo sei game in una partita in Arabia e confermato ancora una volta di trovarsi alla grande sul cemento indoor.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner: “Quest’anno sarà impossibile tornare numero 1”

Il netto successo su Alcaraz da un lato si sperava che potesse anche spronare Sinner in questo finale di stagione per provare a sottrargli in numero 1 in classifica. Questa eventualità sembra però essere già stata scartata da Jannik, che ha parlato così poco dopo la vittoria su Carlos: “Quest’anno sarà impossibile superare Alcaraz al numero 1 in classifica, ma allo stesso tempo per me nello specifico la fine dell’anno è molto importante, e sono molto fortunato perché potrò passare del tempo in Italia e passare il tempo con le persone a me vicine per recuperare le energie anche mentali. E poi sapete, amo l’indoor, apprezzo molto questo tipo di tornei. Vincere due volte consecutive è fantastico, così come vedere che riusciamo ad attirare sempre più persone anche qui”.

Sinner, non solo i 6 milioni: in regalo anche una sorpresa tutta d’oro. Alcaraz invidioso

La conferma al Six Kings Slam è valso a Sinner il montepremi record da 6 milioni di dollari (circa la metà di quanto incassato in stagione in tutti gli altri tornei), 4,5 milioni in più rispetto ad Alcaraz e a tutti gli altri partecipanti. Oltre al ricco assegno Jannik ha ricevuto in regalo anche una racchetta d’oro massiccio di dimensioni 1 a 1 simile a quella donata l’anno scorso dagli arabi a Rafael Nadal come riconoscimento per celebrarne la carriera e dal valore di circa 250 mila euro secondo Marca. Un regalo che, forse proprio perché posseduto anche da Rafa, è stato molto invidiato da Carlitos, che ha subito osservato stupito la racchetta, il tutto ovviamente col sorriso.