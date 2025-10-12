Sinner pronto per il Six Kings Slam, dimenticati i guai di Shanghai: ma arriva uno schiaffo da Cobolli

Jannik in partenza per l'Arabia Saudita: mercoledì la sfida a Tsitsipas per il primo turno del remuneratissimo torneo-esibizione. Flavio, intanto, lo "tradisce".

Il ritorno a casa è stato provvidenziale per Jannik Sinner. A Montecarlo il numero 2 della classifica ATP ha ritrovato serenità e vigore dopo gli impacci di Shanghai. I crampi accusati nel corso del match degli ottavi di finale del Masters 1000 cinese contro Griekspoor sono un lontano ricordo per il campione azzurro, che è pronto per la nuova avventura: il Six Kings Slam. A Riad il rosso di San Candido raccoglierà un bel po’ di soldini, frutto del cachet milionario messo in campo dagli investitori sauditi per quella che rimane un’esibizione. Ma soprattutto troverà quello che non ha trovato a Shanghai: un campo col tetto e dotato di aria condizionata.

Six Kings Slam, quando gioca Sinner

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 15 ottobre alle 18.30, nel preliminare contro Stefanos Tsitsipas. Il regolamento del Six Kings Slam, infatti, concede priorità ai giocatori che hanno vinto più titoli Slam in carriera: bye assicurato, dunque, per Alcaraz e Djokovic, già in semifinale. Per Sinner c’è da giocare una partita in più, il match del primo turno contro il greco che da tempo sembra aver intrapreso una fase calante del proprio percorso. Giovedì, poi, potrebbe vedersela con Djokovic in semifinale, in attesa poi di giocarsi il titolo (e il montepremi folle) contro Alcaraz nella finale annunciata di sabato. Dall’altra parte del mini tabellone, insieme allo spagnolo, ci sono Zverev e Fritz.

I test di Jannik a Montecarlo: tutti positivi

In questi giorni a Montecarlo Sinner ha lavorato molto sotto l’aspetto fisico e tecnico. La priorità per Jannik è recuperare i ritmi giusti in partita, al servizio, nello sviluppo delle fasi di gioco. Qualcosa si è inceppato a Shanghai, dove il caldo asfissiante della metropoli cinese sembra aver mandato fuori giri i perfetti meccanismi del fenomeno azzurro, reduce dal trionfo a Pechino. Quei crampi hanno fatto scattare qualche campanello d’allarme che l’esito dei test effettuati nel Principato ha subito spento. Sinner, come confidato anche a numerosi tifosi incrociati a Monaco, adesso sta bene. Di nuovo al top.

Cobolli tradisce Sinner: “I miei 3 preferiti”

Nel frattempo Jannik ha “incassato” una sorta di colpo basso, un piccolo tradimento da parte di Flavio Cobolli. In un’intervist a NSS Sports, il campione romano ha conessato chi sono i suoi tre tennisti di riferimento e un po’ a sorpresa dal lotto ha escluso Sinner. “I tre tennisti che mi hanno lasciato influenza sono Novak Djokovic, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini“, l’ammissione di Cobolli. Che, non a caso, sabato sera era tra il pubblico di Ballando con le Stelle, pronto a sostenere uno dei suoi idoli impegnato come concorrente nel programma condotto da Milly Carlucci: Fognini.