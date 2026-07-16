Alcaraz conquista il premio ESPN nonostante l'infortunio, ma il numero uno del ranking ATP incassa un riconoscimento ancora più speciale da una voce autorevole del tennis

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Dopo lo storico bis a Wimbledon che ne ha consacrato definitivamente la grandezza, Sinner subisce una piccola sconfitta. A prendersi la scena agli ESPY Awards 2026 è stato infatti Alcaraz: lo spagnolo, fermo da tre mesi per un infortunio al polso – ha ricevuto il riconoscimento di tennista dell’anno, il premio con cui ESPN celebra ogni stagione i protagonisti più importanti dello sport mondiale. La decisione ha alimentato diverse discussioni sui social, ma Jannik può comunque consolarsi con un primato nel ranking ATP sempre più solido e con l’investitura arrivata da una leggenda del tennis come Jimmy Connors.

Sinner snobbato da ESPN: premiato Alcaraz

Alcaraz ha superato la concorrenza di Sinner, Sabalenka e Rybakina, conquistando così un altro importante riconoscimento nonostante sia lontano dai campi ormai da diverso tempo. Jannik incassa il colpo – anche se, dopo il trionfo a Wimbledon, è difficile pensare che possa pesargli più di tanto –, mentre per il rivale questa giornata si è rivelata davvero speciale.

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Il premio assegnato da ESPN è arrivato proprio nel giorno in cui è stato annunciato il ritorno in campo dello spagnolo. Il campione di El Palmar, scivolato al terzo posto del ranking ATP in seguito al sorpasso di Zverev, tornerà infatti a impugnare la racchetta al Masters 1000 di Cincinnati – in programma dal 13 al 23 agosto – con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nella passata stagione e ritrovare la migliore condizione in vista degli US Open, al via il 30 agosto.

ESPY Awards 2026, sui social è polemica

La decisione di assegnare il premio al murciano non poteva non alimentare il dibattito tra i tifosi dei due tennisti più forti del circuito. Anche se momentaneamente lontani dai campi, la (sana) rivalità tra i due non si è mai spenta e a riaccenderla ci pensano ancora una volta i fan. “È stato infortunato per la maggior parte di questa stagione. Sinner avrebbe dovuto vincere facilmente”, scrive su X Benjamin. “Ridicolo, anche se è un premio spagnolo, bisogna essere onesti: è Sinner il migliore”, commenta Milva.

In realtà, gli ESPY Awards 2026 prendono in considerazione il periodo compreso tra l’1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026, una finestra temporale nella quale Alcaraz ha conquistato tre tornei del Grande Slam: Roland Garros, US Open e Australian Open. “Merita ampiamente questo premio”, sentenzia un utente. “Congratulazioni Carlitos! Meritatissimo. Sei il più giovane con il Career Grand Slam. Immagino che le persone sconvolte per la tua vittoria non capiscano nulla di tennis”.

Ma Jimmy Connors non ha dubbi sulla rivalità Sinner-Alcaraz

Connors si schiera dalla parte di Sinner nella rivalità con Alcaraz, elogiando la continuità dell’azzurro. Nel suo podcast Advantage Connors, la leggenda americana del tennis ha detto: “Jannik ha approfittato del fatto che Alcaraz non stesse giocando. Non è mica colpa sua, fa solo il suo lavoro: e supera chiunque gli si pari davanti”. A completare l’analisi sono arrivati gli elogi di Connors per il gioco dell’azzurro: “Sinner continua a esprimere il miglior tennis, con o senza Alcaraz in campo. Carlos ha sicuramente più varietà e riesce a proporre soluzioni differenti, ma quello che colpisce di Jannik è il modo in cui riesce a muoversi nonostante la sua struttura fisica, la sua incredibile continuità e la forza con cui impatta la palla da fondo campo”.