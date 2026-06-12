Sinner snobbato da McEnroe: "Alcaraz è il migliore di tutti, un duro colpo la sua assenza a Wimbledon"

L'ex campione statunitense dimentica Jannik e ha parole al miele solo per lo spagnolo: "Triste e scoraggiato per la sua assenza a Londra, ma altri avranno delle opportunità".

Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso al San Raffaele di Milano, volti a chiarire i motivi che hanno provocato la preoccupante crisi fisica al Roland Garros nel corso del match contro Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner ha iniziato ufficialmente la preparazione per Wimbledon. Sull’erba londinese il rosso di San Candido ci sarà: dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno grazie al successo in finale su Carlos Alcaraz. Chi mancherà sarà proprio lo spagnolo, ancora alle prese coi postumi dell’infortunio al polso che lo ha messo ko a metà aprile. Un’assenza, quella di Carlitos, che ha sconvolto John McEnroe.

McEnroe triste e scoraggiato per il forfait di Alcaraz

L’ex campione statunitense è intervenuto nel podcast di Greg Rusedski, “Off Court”, e si è detto “triste e scoraggiato” per il forfait del murciano, assente dai campi dal torneo di Barcellona. Tante parole dolci da parte di McEnroe per Alcaraz. Curiosamente, nessuna su Sinner. “Ero davvero triste quando ho scoperto che non ci sarebbe stato neanche a Wimbledon, è stato un duro colpo per me. Alcaraz è il miglior rappresentante che abbiamo nel nostro sport, in termini di tutto ciò che contribuisce e porta in campo: perderlo fa molto male”, ha detto “The Genius”, consacrando Carlitos come il numero 1.

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Le parole dolci di “The Genius” per Carlos: e Jannik?

L’assenza dello spagnolo, secondo McEnroe, ha dei riflessi significativi non solo per il torneo, ma per tutto il movimento. “Quando il tuo miglior giocatore, o il secondo migliore, o anche se vuoi dire che sono a pari merito, per me va bene, ma quando quel giocatore non c’è…certo che fa male“, ha aggiunto. “Non ci sarà a Wimbledon, ok. Ma stiamo tutti pregando che torni il prima possibile. Uno come lui rappresenta un’opportunità per tutto il mondo del tennis, per l’intero circuito. La sua assenza si nota, soprattutto nei tornei importanti”. E Wimbledon, senza dubbo, è il più importante di tutti.

Wimbledon: “Più opportunità per gli altri senza Alcaraz”

Al Roland Garros, però, l’assenza di Alcaraz e quella di Sinner hanno conferito maggior interesse allo Slam su terra battuta. “Abbiamo avuto un paio di settimane pazzesche che, in un certo senso, hanno compensato tutto quello che è successo prima. L’assenza di Carlos ha aperto delle porte, perché persone che non pensavano di poter raggiungere quella posizione si sono ritrovate con l’opportunità di farlo. In questo senso, il suo forfait è stato positivo“, ha concluso McEnroe. Che nella sua analisi ha – piuttosto sorprendentemente – glissato sulla repentina eliminazione del campione italiano.