Sinner snobbato da Nike, il confronto impietoso con Naomi Osaka scatena il web: Bertolucci scherza sul nuovo sponsor

Sul web si scatena l'ironia per i completi ideati ad hoc per Sinner dalla Nike in occasione dell'Australian Open, con gli utenti che hanno scherzato sulla disparità di trattamento con Naomi Osaka

In questi primi giorni di Australian Open c’è un dettaglio, nemmeno troppo nascosto, che non ha affatto convinto i tifosi di Jannik Sinner. Un dettaglio che però non riguarda direttamente l’azzurro, bensì i completi pensati dalla Nike per il n°2 del mondo che non hanno affatto convinto i tifosi (e lo stesso Sinner), i quali sul web hanno poi ironizzato confrontandolo con quello ben più elaborato che l’azienda statunitense ha invece preparato per Naomi Osaka.

Il completo Nike che non convince nemmeno Sinner

Dopo il completino preparato ad hoc per Sinner per il Roland Garros che aveva scatenato l’ironia dei tifosi, i quali lo avevano paragonato a Luigi – il celebre personaggio di Super Mario -, all’Australian Open la Nike è riuscita a toccare un punto ancora più basso con due kit discutibili di due diverse sfumature di giallo, uno per la sera e l’altro per il giorno. Completi che non hanno affatto convinto i tifosi – tanto che qualcuno sul web ha così ironizzato: “Lo stilista tifa Alcaraz” -, ne Jannik, che in una conferenza stampa alla vigilia del suo esordio nell’Happy Slam si era espresso così a riguardo, come a discolparsi dal disastro stilistico confezionato dall’azienda statunitense: “Se prendo parte al processo decisionale con Nike? L’anno prossimo potrò dirà di più la mia per i colori, diciamo così”.

Il confronto dei completi Nike di Sinner e Osaka scatena il web

Le polemiche e le ironie sui completi si sono riaccese oggi in occasione del debutto vincente di Sinner contro Hugo Gaston, ma soprattutto dopo aver visto quello ben più elaborato indossato da Naomi Osaka, entrata in campo con un vestito che si rifà allo stile anni ’20, con tanto di cappello, velo simil nuziale e ombrellino. Insomma, un completo che mostra come gli stilisti della Nike si siano impegnati per accontentare la giocatrice giapponese, contrariamente a quanto fatto invece per Jannik, con la pagina The Tennis Letter – molto seguita su X – che ha ironizzato facendo un confronto tra i due vestiti con una didascalia che immagina il dialogo tra l’azienda statunitense e i due giocatori, con Nike che prima dice a Osaka “Hai un budget illimitato, sbizzarrisciti” e poi a Sinner “Tiè, mettiti questo”.

Bertolucci scherza: “Sponsor in arrivo?”

Tra le trovate ironiche più brillante del web riguardo i completi di Sinner c’è certamente quella di Bastien Fachan, che ha composto un collage con quattro differenti outfit della Nike per Jannik associandoli a quattro bottigliette di salse Heinz: quello rosso usato al Roland Garros abbinato al ketchup, quello giallo spento dell’Australian Open 2025 associato alla maionese e quelli di questa edizione accostati a senape (la maglia gialla) e alla salsa all’aneto (quello verde/giallo della sessione serale). Un post che ha divertito anche Paolo Bertolucci, il quale lo ha ricondiviso sul proprio profilo X scherzando sul fatto che dietro queste scelte della Nike si cela una prossima collaborazione proprio tra Sinner e la Heinz.