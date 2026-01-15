Sinner, c’è solo Alcaraz: la confessione. Laila Hasanovic lontano da Jannik, vacanza extralusso, il dubbio dei fan

La top model sorseggia cocktail in un esclusivissimo hotel a 5 stelle, mentre l'altoatesino si prepara al primo vero confronto stagionale col numero uno del ranking

Missione sorpasso. Non inganni la sorprendente sconfitta col dilettante Jordan Smith al Million Dollar 1 Point Slam di Melbourne: per Sinner c’è solo Alcaraz. Anche perché la sua fidanzata Laila Hasanovic è in tutt’altra parte del pianeta, a godersi una vacanza extra-lusso sorseggiando piccanti cocktail. La top model documenta tutto sui social e fa sorgere un dubbio ai fan.

Sinner, riparte la sfida ad Alcaraz: la confessione

Manca sempre meno all’inizio dell’Australian Open. E Sinner punta al tris per mettere pressione ad Alcaraz e spianare la strada a un sorpasso da compiere quanto prima. Anno nuovo, vita vecchia: si prospetta un 2026 ancora nel segno di Jannik e Carlos, Carlos e Jannik, sempre loro. E l’altoatesino lo ha dichiarato chiaramente all’emittente australiana Nine: “Uno dei miei grandi obiettivi è tornare a essere numero uno”.

Poi una confessione per certi versi spiazzante al sito ufficiale dello Slam. Che segna un cambio di strategia intrigante nella caccia alla cima della classifica Atp. “Forse punterò anche a perdere alcuni match, ma tenterò di apportare alcuni cambiamenti. Voglio diventare più imprevedibile”. Con Simone Vagnozzi e Darren Cahill al suo fianco, ogni sfida diventa possibile.

Laila Hasanovic lontano da Jannik

La sconfitta subita da Jordan Smith, il dilettante che ha poi conquistato il Million Dollar 1 Point Slam, non poteva non avere ampio risalto sui media, ma, dopo il test che è in programma contro Felix Auger-Aliassime, il mirino di Sinner è tutto puntato sull’Australian Open.

Mentre Jannik è concentrato sull’eterno duello con Alcaraz, la sua dolce metà Laila Hasanovic si sta godendo una vacanza extra-lusso in Francia, presso l’Hotel Royal Evian Resort, una struttura mozzafiato a 5 stelle nell’esclusivissima Évian-les-Bains, nell’Alta Savoia. La top model danese di origini bosniache sta documentato il suo soggiorno da favola su Instagram, tra uno ‘spicy margarita’ che “non delude mai”, sguardi ammiccanti, un tuffo in piscina e una sauna rigenerante.

Il dubbio dei fan: cosa chiedono a Laila

Tra cuoricini e apprezzamenti, qualche fan della coppia più glam del momento rivolge una domanda alla bella Laila: “Non vai in Australia a sostenere il tuo ragazzo?”.

Al momento la compagna di Sinner, che con la sua partner si è di recente concesso a una vacanza sulle piste da sci delle Dolomiti prima di partite alla volta di Seul per il match esibizione contro Alcaraz, non ha risposto. Ma c’è chi ha provato a farlo al posto suo. “Forse lo farà a torneo a corso”. Non resta che attendere.