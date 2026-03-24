Sinner, il sorpasso ad Alcaraz è possibile già a Montecarlo: cosa serve per il numero 1 nel ranking. Medvedev è scettico

Il tennista italiano potrebbe raggiungere di nuovo la posizione numero 1 nella classifica ATP ma tutto passa da Miami a cominciare dalla sfida con lo statunitense Michelsen

Un traguardo che sembrava irraggiungibile e che adesso è più vicino. Jannik Sinner fiuta di nuovo la posizione numero 1 in classifica e il sorpasso a Carlos Alcaraz che avrebbe del clamoroso. L’azzurro non ha punti da difendere in questa porzione di stagione mentre per lo spagnolo ci sono diverse cambiali in scadenza.

Miami, crocevia fondamentale

Il primo passo da compiere per Jannik Sinner è quello di provare a vincere il Masters 1000 di Miami. Certo più semplice a dirsi che a farsi, l’azzurro si trova in una condizione sicuramente di vantaggio visto che tante teste di serie hanno già abbandonato il torneo della Florida. Ma dopo l’impegno di Indian Wells e il grande caldo delle ultime settimane non sarà un’impresa semplice. La prima sfida, quella negli ottavi contro lo statunitense Michelsen, rappresenta già un test molto importante. Due i confronti con il 21enne numero 40 al mondo, tutti e due che risalgono al 2024, con Jannik che ha avuto la meglio sia al Masters 1000 di Cincinnati che ai 32esimi agli US Open. Ma il giocatore americano è in grande crescita, avrà il supporto del tifo di casa e può rappresentare un’insidia importante.

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Il primo posto nel ranking ATP

Fino a qualche mese fa provare a riprendersi la posizione numero 1 nel ranking ATP sembrava un’impresa impossibile per Sinner. Tanti, troppi i punti da recuperare nei confronti di un Carlos Alcaraz che non sembrava aver punti deboli. Invece lo spagnolo esce dal Sunshine Double con qualche dubbio in più rispetto al passato e per Jannik c’è un’occasione da provare a sfruttare. Il primo passo da fare è proprio quello di provare a vincere il torneo di Miami e salire così a quota 12400 punti, portandosi a 1190 punti dal talenti murciano. In quel caso la sfida si sposterebbe a Montecarlo, torneo che lo spagnolo ha vinto nel 2025 e quindi con 1000 punti da difendere. Alla vigilia del torneo che si gioca in “casa” per Jannik la differenza in classifica tra i due sarebbe virtualmente solo di 190 punti e nel principato potrebbe arrivare anche un clamoroso sorpasso.

L’avvertimento di Medvedev

Non sarà semplice però riuscire a completare l’accoppiata nel Sunshine Double. L’ultimo a riuscirci è stato Roger Federer nel 2017 poi l’impresa è stata preclusa a tutti. Jannik ci può provare ma la fatica comincia a farsi sentire con un mese di gare sempre ravvicinate in condizioni meteo che a volte possono essere anche molto difficile. E sulla “doppietta” arriva l’avvertimento di Medvedev: “Completare il Sunshine Double è forse anche più difficile che vincere un titolo Slam. Un major è soltanto un torneo, difficile perché si gioca al meglio dei cinque set, il Sunshine Double invece è formato da due torni che si giocano su quasi due settimane ciascuno”.

Classifica ATP: l’ultimo aggiornamento