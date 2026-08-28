È Jannik Sinner il tennista più pagato al mondo stando alla nuova classifica stilata da Forbes, secondo cui l'azzurro avrebbe sorpassato Alcaraz succedendo allo spagnolo, a Djokovic e a Federer

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Cambio ai vertici del tennis, ma non nel ranking, dove Jannik Sinner occupa già la posizione n°1 ATP, bensì nella classifica dei guadagni stilata da Forbes, dove per la prima volta l’azzurro è salito in vetta, scavalcando il suo rivale Carlos Alcaraz grazie ai montepremi guadagnato in campo. Nella classifica dei dieci tennisti più pagati al mondo fa il suo ritorno Serena Williams, che dopo il suo rientro nel circuito avvenuto a giugno è salita direttamente sul terzo gradino del podio battendo atleti di punta come Aryna Sabalenka e Novak Djokovic grazie alle ricchissime entrate derivate dai suoi contratti di sponsorizzazione.

Sinner sorpasso su Alcaraz: Jannik

Come ogni anno Forbes ha stilato la classifica dei tennisti più pagati al mondo. Una classifica in cui salta subito all’occhio un’importante novità, ovvero l’inversione di posizioni al vertice, con Alcaraz che ha perso la vetta in favore di Sinner. Un sorpasso dovuto certamente agli ottimi risultati in campo dell’azzurro, ma anche all’infortunio che ha colpito lo spagnolo ad aprile e che gli impedito di disputare i tornei degli ultimi quattro mesi abbondanti, rientrando solo ora per lo US Open. Jannik diventa così il quarto giocatore di sempre a salire in vetta a questa speciale classifica (stilata da 19 anni), che nelle ultime due stagioni aveva premiato Carlos, nel 2023 Djokovic e in precedenza sempre Roger Federer, capace di rimanere al primo posto per ben 15 anni prima di ritirarsi.

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I guadagni di Sinner

A fare la differenza sono stati i guadagni in campo di Sinner, che nell’ultimo anno ha guadagnato ben 23 milioni di dollari, derivati dai risultati ottenuti nei tornei ufficiali e dai premi garantiti dall’ATP per i risultati. Una cifra superiore di oltre 7 milioni di dollari rispetto a quanto vinto da Alcaraz, che però batte ancora Jannik (ma di soli 3 milioni) per quanto riguarda i guadagni extra campo (38 milioni a 35), che considerano le entrate derivate dagli sponsor e quelle delle esibizioni come il ricchissimo Six Kings Slam, che si è sempre aggiudicato l’azzurro.

Serena Williams al rientro da giugno è già sul podio

Guardando la nuova classifica di Forbes non si può non notare il nuovo ingresso di Serena Wiliams, tornata nel circuito lo scorso giugno e che nonostante abbia disputato pochissimi match, di cui solo uno in singolare a Wimbledon, si sia stabilita direttamente al terzo posto grazie ai 40 milioni di dollari guadagnati extra campo (la cifra più alta di tutte). La statunitense ha battuto dunque giocatrici come la n°1 WTA Sabalenka, il tennista dei record a livello maschile Djokovic e dato un divario incredibili a campioni slam dell’ultima stagione come Alexander Zverev ed Elena Rybakina.

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