Sinner, le sospensioni di Bacico e Collado per il clostebol riaccendono la gogna social: “Non finirà come Jannik”

Le recenti sospensioni di Bacico e Collado hanno scatenato una nuova ondata di polemiche e attacchi nei confronti di Sinner, accusato sui social di essere stato trattato con favore

Sembra passata un’eternità da quando il clostebol era una sostanza sconosciuta ai più. Questo per via della positività di Jannik Sinner emersa nel 2024 e di tutto il chiacchierassimo polverone che ne è susseguito, ma anche per i tanti casi emersi nell’ultimo periodo, come quelli recenti del nuotatore azzurro Christian Bacico e dell’altro tennista Juan Sebastian Dominguez Collado, le cui sospensione hanno riacceso la macchina del fango social contro l’altoatesino, tornato nel mirino di alcuni utenti per la pena considerata troppo leggera inflittagli dalla WADA.

Nuova caso clostebol nel tennis: sospeso Juan Dominguez Collado

Nuovo caso clostebol nel mondo del tennis. Dopo quello che ha avuto come protagonista Sinner, prima scagionato dall’ITIA e poi costretto a scontare una sospensione di tre mesi dalla WADA per la contaminazione, è emersa una nuova positività alla sostanza. Il protagonista della vicenda questa volta però non è un nome noto, bensì un giocatore ben oltre la millesima posizione del ranking, ovvero Juan Collado, giocatore di 23 anni proveniente dal Guatemala e sospeso dal’ITIA per un tampone positivo risalente al 19 novembre scorso.

Quanti casi clostebol nell’ultimo periodo

Quello di Collado non è però l’unico caso clostebol esploso dopo la positività di Sinner. La sostanza che fino al 2024 era sconosciuta più o meno a chiunque ha visto la propria, ma dal caso di Jannik le positività al clostebol sembrano essere esplose, quasi come un’epidemia. Recentissima infatti è anche la sospensione del nuotatore azzurro Bacico, sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping.

Ogni occasione è buona per gettare fango su Sinner

Proprio questi casi, in particolare quello di Bacico, hanno riacceso la gogna social contro Sinner, Il quale secondo molti utenti – e non solo, vedi per esempio Kyrgios, ma anche Djokovic e Federer – avrebbe ricevuto un trattamento di favore visto il suo ruolo centrale nel mondo del tennis, che gli avrebbe permesso di evitare sanzioni più pesanti che ne avrebbero potuto compromettere la carriera proprio nel momento in cui era n°1 ATP, il tutto ovviamente evidenziando più che altro una certa ignoranza sul tema, ma soprattutto uno scarso interesse ad approfondire la questione per rendersi contro che il caso di Jannik col doping non aveva nulla a che fare.

Tra i commenti più velenosi si registra quello della pagina Instagram Nuotatoribrutti, che alla notizia della sospensione di Bacico ha replicato consigliando a quest’ultimo di ottenere i successi di Sinner per uscirne pulito, come se fossero stati i titoli slam a salvare l’altoatesino: “In questi casi l’unica soluzione per uscirne puliti é, o avere almeno 4 Grandi Slam, 2 ATP Finals, 2 Coppe Davis e una racchetta d’oro massiccio in vetrina, oppure affidarsi all’avvocato Enrico Maria d’Ufficio”.