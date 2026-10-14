Per l'ex n°1 il campione azzurro non sta mettendo a posto soltanto il problema al ginocchio, ma anche altro. E la riservatezza è un tratto distintivo che lo fa sentire a suo agio.

Andy Roddick ha una teoria sull’infortunio di Jannik Sinner e sulla fase di recupero del campione azzurro, che rimarrà fuori dai campi per tutto il 2026. Il rientro è fissato a inizio 2027, dopo uno stop che complessivamente si sarà protratto per circa sei mesi, visto che l’ultimo incontro giocato da Jannik rimarrà la vittoriosa finale di Wimbledon su Sascha Zverev del 12 luglio. In tutto questo tempo Sinner proverà a “mettere a posto” soltanto il ginocchio, o ne approfitterà per sistemare anche qualche altro dettaglio del suo fisico? Questa seconda eventualità è quella su cui si concentra l’ex numero 1.

Roddick e la teoria sull’infortunio di Sinner

Roddick, che è solito trattare gli argomenti di maggior rilevanza del tennis nel suo seguitissimo podcast, ne ha dicusso col giornalista statunitense Jon Wertheim ed è arrivato alla conclusione che il fisico di Sinner è stato stressato fortemente negli ultimi anni, a prescindere dalla tendinopatia emersa nel ginocchio. “Ho il sospetto che Jannik stia usando questo periodo di pausa per il problema al ginocchio per risolvere altri tipi di problemi“. Una sorta di messa a punto generale del suo corpo per tornare, con gli Australian Open del prossimo anno, al top della forma sotto ogni punto di vista.

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Il problema di Jannik e i suoi silenzi tanto discussi

“Non ho informazioni specifiche a riguardo”, ha tenuto a sottolineare Roddick. “Eppure, se mi trovassi in quella situazione sarebbe un ragionamento logico da fare. Penserei: ‘possiamo prendere due piccioni con una fava’. Credo che Sinner e il suo team abbiano fatto un ragionamento di questo tipo”. L’ex campione americano ha parlato anche dei silenzi di Jannik sulle sue condizioni, che tanto hanno fatto discutere. “Se una persona sceglie di aprirsi non è detto che tutti debbano fare altrettanto, sono scelte personali. Sarebbe diverso se si trattasse di un infortunio grave, ma Sinner è sempre stato molto riservato e non ha mai parlato molto di sé. Non l’ha fatto nemmeno durante il caso doping dello scorso anno”.

La sentenza di Roddick sugli Slam di Sinner

Per Roddick la riservatezza non è solo un tratto distintivo di Sinner, ma un elemento fondante e imprescindibile del fuoriclasse altoatesino: “Quello è il suo modo di agire, lo fa sentire a suo agio e va benissimo così. Non ha senso giustificare dettagliatamente ogni rinuncia a un torneo e non lo ha neanche confrontare le informazioni sugli infortuni negli sport di squadra rispetto a quelli individuali: sono situazioni diverse”. Secondo Andy, “Sinner può arrivare a vincere 12, 15 e magari – con Alcaraz – 20 Slam, sappiamo di cosa è capace ai massimi livelli. Ma per arrivare al livello dei Big Three, che merita, il suo fisico deve reggere davvero a lungo“.