Sinner approva gli “spaghetti alla Berrettini”: l’ammissione su Alcaraz e la paura di Jannik all’Australian Open

È un Jannik Sinner piuttosto rilassato e tranquillo quello osservato nelle interviste successive alla netta vittoria su James Duckworth, nelle quali è stato protagonista di due simpatici siparietti, tra cui quello che ha rivelato l’esistenza degli “spaghetti alla Berrettini”. Per il n°2 è però tempo di pensare anche alla prossima sfida all’Australian Open in programma sabato, giorno in cui è previsto un importante aumento delle temperature.

Sinner e gli “spaghetti alla Berrettini”

Per tutti gli italiani rinunciare al cibo del Bel Paese non è mai semplice, soprattutto quando si è obbligati a passare tanto tempo lontani da casa. Lo stesso vale anche per Sinner – alla faccia di quelli mettono in dubbio la sua italianità – che in due occasioni da quando è in Australia ha mangiato in un ristorante italiano come rivelato in un’intervista a Eurosport in c’è stato un simpatico siparietto, con il giornalista Matteo Zorzoli che ha rivelato come il piatto scelto da Jannik in entrambe le occasioni sia stato un piatto di pasta dedicato a un altro tennista azzurro, gli “spaghetti alla Berrettini”, definiti dal n°2 al mondo come “molto buoni”.

Il timore di Sinner per la sfida di sabato

Sempre durante l’intervista a Eurosport Sinner ha parlato anche delle condizioni climatiche estreme previste per sabato, quando scenderà in campo contro Eliot Spizzirri. A Melbourne per quel giorno è infatti previsto un’innalzamento delle temperature fino a circa 40°. Una previsione che ovviamente un po’ preoccupa Sinner – visto anche quanto successo a Shanghai lo scorso anno e i vari malori dovuti al caldo già verificatisi in questi primi giorni di Australian Open – il quale è consapevole di quanto sia “importante controllare ogni cosa qui a Melbourne, in vista di sabato sarà importante essere idratati, dormire bene, mangiare bene. Guardiamo giorno dopo giorno, il torneo può finire in ogni momento”.

L’ammissione di Sinner su Alcaraz sulle palle corte

Quello sugli “spaghetti alla Berrettini” non è stato l’unico simpatico siparietto che ha visto protagonista Sinner. Dopo il match con Duckworth, nella consueta intervista a bordo campo Jannik ha scherzato con Jim Courier sulla palla corta – con tanto di battutina indirizzata al suo coach Simone Vagnozzi -, colpo riguardo il quale non ha avuto la minima esitazione a individuare nel suo rivale Alcaraz il migliore a effettuarla: “Penso che tutti sappiano chi ha la miglior palla corta nel circuito, è ovviamente Carlos”.