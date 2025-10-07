Sinner, in Spagna ti sfottono: "Alcaraz ha vinto senza giocare, mossa perfetta". Ora Carlos è pure più fresco

Mundo Deportivo elogia la strategia del murciano, che ha disertato il torneo dove tutti i suoi rivali, a cominciare da Jannik, sono crollati a causa del caldo torrido.

Oltre al danno, la beffa. A Jannik Sinner, dopo la delusione per il ritiro al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai a causa dei crampi contro Tallon Griekspoor, è toccato sorbirsi pure le lezioncine dei giornali spagnoli. Quasi degli sfottò, soprattutto nelle parti in cui si è celebrata l’arguzia di Alcaraz al cospetto della temerarietà di Sinner. Il ritiro di Carlos prima dell’inizio del Masters 1000 cinese, infatti, adesso si è rivelato una “mossa perfetta”, una strategia vincente, che ha consentito al murciano di recuperare energie dopo il trionfo di Tokyo, preservando caviglia e salute. Sinner, invece, è uscito stremato e battuto dalla “sauna” di Shanghai.

Le scelte differenti di Alcaraz e Sinner

Tra i vari articoli pungenti, spicca quello di una testata autorevole, Mundo Deportivo. Nell’analisi della situazione dopo il flop a Shanghai di Jannik, ultima vittima della terribile epidemia di big stroncati dal caldo e dall’umidità dell’afosa metropoli cinese, il quotidiano catalano ha puntato l’indice sulle scelte differenti dei due big del circuito. Una volta tanto Alcaraz, che in tanti accusavano di giocare troppo e di non sapersi gestire, è stato più conservativo di Sinner, il campione raziocinante che sapeva centellinare ogni impegno. E che invece adesso ha perso punti preziosi, per di più rischiando di pagare le conseguenze dello sforzo anche in futuro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Shanghai, la “mossa perfetta” di Carlos

Si legge su Mundo Deportivo: “Carlos Alcaraz sta recuperando lentamente le sue forze. S’è preso alcuni giorni di pausa dopo esser passato dalla paura al successo nel giro di pochi giorni al torneo di Tokyo. La distorsione alla caviglia sinistra subita durante il match iniziale contro l’argentino Baez ha rischiato di porre fine al tour asiatico di Carlos nel modo più rapido e doloroso. Ma Alcaraz ha superato il momento critico insieme al suo team e ha ottenuto una doppia ricompensa”. Oltre al titolo dell’ATP 500 giapponese, infatti, lo spagnolo ha fortificato in modo quasi decisivo la leadership in classifica.

Lo spagnolo riposato, per Jannik tour de force

Col senno di poi, la mossa di Carlitos si è rivelata lungimirante. “Alcaraz ha rinunciato subito ai 200 punti che avrebbe dovuto difendere a Shanghai, ma in realtà ne ha vinti molti di più senza giocare”. Con tanto di affondo sarcastico: “È diventato campione onorario del torneo senza neppure giocarlo, dopo che il suo grande rivale, l’italiano Jannik Sinner, ha perso al terzo turno , dovendo ritirarsi per crampi contro l’olandese Tallon Griekspoor. La mossa ha pagato per Alcaraz”. Che adesso potrà beneficiare di questo periodo di riposo prima del rush finale: Parigi, ATP Finals e Coppa Davis. Sinner, invece, avrà pure Vienna prima del tour de force di novembre.