Sinner, retroscena choc: Vagnozzi gli aveva suggerito di perdere. Ed è bufera su Jannik: "Lo hanno favorito"

In crisi contro Spizzirri, Jannik è stato a un passo dal ritiro: "Lascia andare il terzo set così puoi riposarti 10 minuti", l'invito del coach. Sul web rispuntano i complottisti.

Pubblicato:

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nella carriera già leggendaria di Jannik Sinner rimarrà scolpita la data del 24 gennaio 2026. Le immagini del rosso di San Candido che fa fatica a camminare e che sembra a un passo dal ritiro contro Eliot Spizzirri nel terzo turno degli Australian Open sono già storia. Ed è già tempo di sospetti, polemiche e veleni. Sul web, infatti, sono già saltati fuori complottisti e tirapiedi, convinti che il numero 2 della classifica ATP sia stato “aiutato”. Mentre è destinato a diventare cult pure il singolare suggerimento di coach Vagnozzi nel momento più delicato della crisi fisica di Jannik: lo ha invitato a perdere, a lasciar andare il terzo set. Ma per una ragione specifica.

Australian Open, i crampi e la crisi per Sinner contro Spizzirri

Tutto è nato al principio del terzo parziale quando Jannik, che aveva perso 4-6 il primo set e vinto 6-3 il secondo sull’americano, ha iniziato a dare improvvisamente segni di cedimento dal punto di vista fisico. Prima la richiesta di un medical timeout per un massaggio al polpaccio, senza troppi risultati. Poi le difficoltà persino a camminare e a muoversi per il campo, sotto il sole cocente della Rod Laver Arena. È stato questo il momento più delicato, quello in cui Sinner è sembrato sul punto di mollare. Frequenti gli avvicinamenti al box per chiedere consigli e incoraggiamenti al team. E in uno di questi, Vagnozzi gli ha suggerito una mossa a sorpresa.

Vagnozzi a Jannik: “Lascia andare il 2° set, avrai 10 minuti di pausa”

Lascia perdere il terzo set. Lascialo perdere. Così potrai prenderti i dieci minuti e provare a recuperare”. Questo l’invito del coach marchigiano al suo pupillo in difficoltà. In precedenza lo stesso Sinner aveva confidato a Cahill: “Non so cosa fare”. E anche l’esperto tecnico australiano lo aveva invitato a temporeggiare, per poi tentare di riprendersi: “Cammina per il campo e basta, poi vediamo cosa fare”. Impotente e inerme anche il fisioterapista argentino Alejandro Resnicoff: quello che inizialmente sembrava un problema al polpaccio si è infatti rivelato col passare dei minuti quello che era realmente, in tutta la sua gravità. Una crisi di crampi provocata dal caldo estremo.

Break Spizzirri e arriva la sospensione del match: chiuso il tetto

Lo stesso caldo che, improvvisamente, ha indotto giudice di sedia e organizzatori ad applicare il grado 5 del nuovo protocollo. Un “tempismo” apparso sospetto in primis a Spizzirri, che non ha nascosto stupore e incredulità, per poi lasciarsi andare alla rabbia vera e propria al momento della ripresa sotto l’ombra del tetto. Sinner rigenerato dal cambio di condizioni climatiche e dal passaggio dall’outdoor all’indoor, nuovamente in grado di corricchiare per il campo e di sferrare i suoi colpi micidiali. Un Sinner che ha rincuorato a fine gara il suo avversario, che a un certo punto fiutava la grande impresa. Sinner, però, che è finito al centro delle polemiche sul web.

Sinner, sospetti e polemiche: “Vergogna, aiutato dagli organizzatori”

A parti invertite non avrebbero mai sospeso il match neppure in presenza di infarto per Spizzirri”, un’osservazione velenosa. “Che c… Jannik, anche stavolta l’ha sfangata grazie a un colpo di fortuna”, è l’osservazione amareggiata di un altro hater. Per altri però la fortuna c’entra poco. “Sinner è stato favorito dagli organizzatori, guarda caso hanno chiuso il tetto proprio quando era finito sotto di un break al terzo“. E ancora: “Ormai è una barzelletta, tutti sono terrorizzati dalla prospettiva che la finale non sia tra lui e Alcaraz“. Inutile, in molti casi, intavolare ragionamenti: “Ma ve l’hanno spiegato che è entrato in vigore il nuovo regolamento e che le condizioni per la sua applicazione si sono verificate proprio in quel momento?”.

Australian Open, il caldo torrido preoccupa Sinner: già troppi ritiri tra crampi, svenimenti, problemi intestinali e carrozzine Getty

