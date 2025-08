Sinner oltre il tennis, in Italia è diventato un’icona: Federica Pellegrini si prende la rivincita, Valentino Rossi è lontano

La popolarità oltre il tennis: Jannik Sinner negli ultimi due anni è diventato uno dei volti più noti del paese al punto da essere lo sportivo in attività al comando di una speciale classifica

Oltre il tennis, Jannik Sinner ormai è diventato una vera e propria icona italiana: lo è grazie alla riconoscibilità dei suoi capelli rossi ma soprattutto alle vittorie che è riuscito a conquistare nelle ultime sue stagioni. E’ lui lo sportivo italiano più noto tra quelli in attività mentre per quanto riguarda la storia dello sport tricolore c’è ancora chi lo precede.

Sinner: lo sportivo in attività più noto in Italia

E’ la rivincita del tennis che da sport di nicchia sta diventando uno dei più seguiti dagli italiani realizzando così il sogno del presidente Angelo Binaghi. La Gazzetta dello Sport ha provato a quantificare la popolarità di Jannik Sinner con una ricerca effettuata dall’istituto demoscopico Ipsos e intitolata TopStar. E i dati emersi sono molto interessanti. Il tennista altoatesino è lo sportivo italiano più noto in Italia con circa l’82,5%, davanti a lui tra gli atleti in attività c’è Cristiano Ronaldo con l’89,4% e alle sue spalle Lionel Messi.

Ma in Italia tra gli sportivi in attività il primato è tutto suo, lo inseguono Bebe Vio e Gianluigi Donnarumma (lo precede Luciano Spalletti grazie alla popolarità acquisita nel ruolo di ct della nazionale ma non si può considerare come uno sportivo in attività”.

La rivincita di Federica, Valentino è irraggiungibile

La vittoria di Wimbledon ha acceso un dibattito sul posto di Jannik Sinner tra gli sportivi italiani di maggior successo di tutti i tempi. Se nel tennis l’altoatesino ha già sbaragliato la concorrenza, per gli altri sport la strada sembra ancora lunga. Le “goat conversations” che negli Stati Uniti animano i dibattiti sportivi sono cominciate anche nel nostro paese. E la ricerca Ipsos rivela dei dati interessanti. Tra gli sportivi italiani più noti c’è Valentino Rossi con il 94%, un numero che forse sarà imbattibile per molti anni ancora. Il pilota è considerato come uno dei più forti di tutti tempi nella sua “arte” a cui ha unito una grandissima capacità comunicativa anche una volta sceso dalla moto.

Nelle primissime posizioni spunta anche Federica Pellegrini, che negli ultimi tempi è finita nel mirino dei fan di Sinner. La nuotatrice azzurra è stata una delle più vincenti dello sport italiano ma spesso anche una delle più divisive. E non c’è dubbio che alla sua popolarità nel corso del tempo abbiano contribuito le ospitate televisive e anche le vicende di gossip. Il primo calciatore a spuntare in classifica è Alessandro Del Piero che si mette alle spalle Christian Vieri.

Paolini più brava di Sinner

La popolarità non va sempre di pari passo con la bravura, almeno quella percepita. Nella ricerca commissionata dalla Gazzetta dello Sport, al primo posto nella classifica degli sportivi ritenuti più bravi c’è Lionel Messi, alle sue spalle spunta un po’ a sorpresa Jasmine Paolini che supera sia Gianmarco Tamberi che Sinner, con Federica Brignone a chiudere le prime cinque posizioni.