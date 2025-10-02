Sinner come Cristiano Ronaldo: Jannik diventa statua a Shanghai ma il risultato è disastroso, la reazione

Il campione in carica del Masters 1000 diventa un guerriero dell'Esercito di Terracotta, ma l'opera non gli somiglia e scatta il paragone con il busto 'horror' di CR7

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

In attesa dell’esordio contro il tedesco Altmaier, l’avventura di Sinner a Shanghai è iniziata con un omaggio speciale da parte degli organizzatori del torneo. Jannik ha svelato la statua in terracotta che è stata dedicata al campione azzurro, ma il risultato finale ha spiazzato il numero due del ranking Atp. E sui social c’è chi ha paragonato l’opera al busto ‘horror’ di Cristiano Ronaldo installato all’aeroporto di Madeira, in Portogallo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sinner versione guerriero: l’omaggio di Shanghai

Il campione in carica del Masters 1000 di Shanghai è pronto ad approfittare dell’assenza del leader della classica Alcaraz per rosicchiare punti preziosi e tentare il sorpasso già prima della fine della stagione. Senza lo spagnolo, gli occhi sono tutti puntati sull’altoatesino, che, oggi, si è reso protagonista di un simpatico siparietto, quando gli è stato affidato l’incarico di scoprire la statua realizzata in suo onore.

Sinner è stato riprodotto in versione guerriero dell’Esercito di Terracotta, con tanto di armatura ma pure di racchetta tra le mani e cappellino da tennis d’ordinanza. Così è stato celebrato il suo trionfo nel 2024, con la speranza che possa ripetersi anche quest’anno.

Jannik spiazzato: la reazione dell’azzurro

Con un pizzico di emozione Sinner ha tolto il velo, mostrando la scultura ai flash dei fotografi. Beh, sulla somiglianza sorge più di un dubbio, come testimonia anche la reazione – tra lo spiazzato e il divertito – del tennista, reduce dal successo di Pechino contro l’americano Tien.

“Sembra decisamente più forte di me” ha commentato col sorriso sulle labbra. Ma l’opera è stata comunque molto apprezzata dall’italiano, che si è regalato più di uno scatto con la versione guerriero di sé stesso.

Il paragone con la statua di Cristiano Ronaldo

Sui social c’è chi si è divertito a paragonare il Sinner di terracotta con il busto di Cristiano Ronaldo realizzato nel 2017 dall’artista Emanuel Santos all’aeroporto di Madeira, peraltro intitolato proprio alla stella dell’Al Nassr.

L’opera diede vita a polemiche feroci e meme tutti da ridere per l’assoluta mancanza di somiglianza con il calciatore, tanto è vero che ebbe poi vita breve. Su richiesta della stessa famiglia di CR7, un anno dopo la scultura in bronzo fu rimpiazzata da un altro busto ben più realistico.