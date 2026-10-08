Sinner, arrivederci al 2027. Marco Fiocchetti: “Giusto così. Il post Cahill? Ferrero. Zverev numero 1 ma Jannik è un'altra cosa”

La notizia ha scosso il mondo dello sport, non solo del tennis: Jannik Sinner ha annunciato che non prenderà parte agli ultimi impegni in programma in questa stagione e punta a tornare al massimo della forma per gli Australian Open dell’anno prossimo.

Il problema al ginocchio, che lo sta costringendo ad un lungo stop, non è stato ancora risolto e, dunque, ci sarà ancora da attendere per rivederlo in campo a duellare con il rivale Carlos Alcaraz e col futuro numero 1 della classifica ATP, Alexander Zverev.

Ne abbiamo parlato con un esperto del settore come Marco Fiocchetti, per tanti anni al commento, insieme ad Adriano Panatta, delle partite del fenomeno azzurro attraverso i microfoni di Rai Sport.

“Il 2026 è stato l’annus horribilis per il tennis, prima la lunga assenza di Alcaraz, poi questa assenza anche di Jannik Sinner. Il movimento aveva bisogno di una rivalità. L’avevamo trovata questa bellissima, stupenda, rivalità tra Sinner e Alcaraz, però quest’anno non ce la siamo goduta”.

Fermarsi è la decisione giusta?

“Jannik ha fatto bene, fermarsi per tornare al 100%. Quello che non mi è piaciuto dell’opinione pubblica è questa richiesta di sapere quello che ha. Giustamente, come ha detto anche il mio amico Adriano Panatta, non è che è obbligato a pubblicare le sue cartelle cliniche. È un infortunio particolare, più che altro dovuto, da quel poco che ho capito, alla postura che a un trauma vero e proprio. Anche se mi ha fatto molto pensare un episodio accaduto durante il primo turno di Wimbledon contro Kecmanovic quando, in un cambio di direzione, gli si è aperto il compasso delle gambe e ha avuto una distorsione del ginocchio. Dal divano ho pensato che si fosse fatto male. Invece ha ripreso a giocare, abbiamo visto come, e ha vinto il torneo. Non penso che ci siano grossi allarmi, perché se la cosa fosse stata veramente molto grave l’avrebbero operato, sarebbero intervenuti chirurgicamente. Dopo il consulto avuto a Lione, i migliori specialisti del ginocchio gli hanno consigliato di fare questa terapia conservativa per rinforzare il ginocchio e far passare questa infiammazione. Credo che sia la miglior soluzione quella di chiudere qui il 2026”.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un certo malumore all’interno dello staff per come è stato gestito l’infortunio. Crede che ci sarà qualche cambiamento?