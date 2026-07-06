Sinner-Struff a Wimbledon, Cobolli gira pressione a Jannik, Becker lo incorona e Bertolucci anticipa i lamenti

Il numero 1 sfida il tedesco nei quarti di finale a Londra tra le ammissioni di Flavio e le profezie di Boris: intanto l'ex capitano azzurro di Davis torna sulla polemica campo.

Torna in campo Jannik Sinner a Wimbledon. Cominciano i quarti di finale e il programma del tabellone maschile è aperto dalla sfida tra il numero 1 e Jan Lennard Struff, tennista tedesco che a 36 anni s’è guadagnato l’emozione del primo quarto di uno Slam e proprio nel torneo più prestigioso. La pressione è tutta sulle spalle di Jannik e la “colpa”, almeno per un pochino, è anche di…Flavio Cobolli e delle sue dichiarazioni al termine della sfida vinta su Alex de Minaur. Da Boris Becker arrivano pronostici rassicuranti su Sinner, mentre da Paolo Bertolucci si materializzano anticipazioni di…lamentele.

Cobolli schietto: “Tutta la pressione è su Sinner”

Sinner contro Struff, dunque. Tre i precedenti e tutti vinti da Jannik, compreso l’ultimo giocato nel 2024 sull’erba di Halle. Il più combattuto. Il campione italiano è “costretto” a vincere anche stavolta, come sottolineato indirettamente da Cobolli. Che dopo l’esaltante vittoria su De Minaur ha parlato degli avversari che lo sottovalutano: “Sì, magari un po’. Però mi dà tanta energia. Magari quella la toglie a Jannik. Io sono quello dietro, fino a poco tempo fa anche a Lorenzo Musetti, e questo mi ha fatto stare molto tranquillo. La pressione è tutta su Jannik e ne leva tanta a me, e questo per me è un bene. Poi magari è anche un male perché vorrei essere delle volte apprezzato un po’ di più” .

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Wimbledon, la profezia di Becker su Jannik

Di Jannik Sinner ha parlato anche Boris Becker a Sky. Pure l’ex campione tedesco è stato molto sincero sul fenomeno altoatesino. Dispensando preziosi consigli. “Wimbledon è il torneo più importante, dove ti fai il nome. La prima volta che vinci sei in cima, ma è difficile ritornarci. Deve cercare di provare le stesse emozioni dell’anno scorso”. Ottimistica la previsione sull’esito del torneo e non dovrebbe esserci malizia, anche se Sinner affronterà nei quarti proprio un rappresentante del tennis tedesco: “Alla fine penso che Wimbledon lo vincerà lui“, ha concluso Becker. “Sì, penso proprio che vincerà Sinner”. Curiosmente, qualche settimana fa Becker profetizzava altro.

Le polemiche sul numero 1, interviene Bertolucci

Nel frattempo il match tra Sinner e Struff è stato programmato sul campo numero 1 e la scelta, puntualmente, ha acceso discussioni. Diversi tifosi sui social si sono chiesti perché il campione in carica sia stato (nuovamente) dirottato su un campo diverso dal Centrale. A dar inizio alle “lamentele” è stato, ironicamente, Paolo Bertolucci che già qualche giorno fa aveva spiegato come il campo numero 1 non fosse affatto da considerare una “diminutio” per Jannik. “Per anticipare le lamentele! Sinner giocherà at 1 PM sul campo 1. Si prevedono oltre 30 gradi”, il suo messaggio scherzoso su X.