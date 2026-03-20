Sinner stupito da Miami. Alcaraz sfida Jannik, ma dalla Francia arriva l’allarme su Carlos: “Si sta logorando”

Sinner si presenta a Miami carico dopo Indian Wells ma anche sorpreso dalla velocità dei campi, mentre Alcaraz ricorda la bellissima sfida del 2023 e lancia la sfida a Jannik, il tutto mentre in Francia temono per le condizioni fisiche di Carlos

Jannik Sinner si presenta al Masters 1000 di Miami carico e volenteroso di provare a completare il Sunshine Double, ma anche sorpreso dalle condizioni estremamente veloci dei campi. Carlos Alcaraz ha invece voglia di rivalsa e di tornare ad affrontare l’azzurro con cui non si è ancora confrontato nel 2026, ma dalla Francia lanciano l’allarme sulle sue condizioni fisiche.

Sinner sorpreso dalle condizioni di Miami

Quello arrivato a Miami è un Sinner estremamente carico e desideroso di far bene. E non potrebbe essere altrimenti dopo il bel trionfo di Indian Wells, che ha regalato a Jannik la chance di puntare al Sunshine Double, obiettivo che stando alle parole dell’azzurro in conferenza stampa è più che ai alla portata: “Ho grandi speranze in vista di questo torneo. Significa molto per me tornare a competere a Miami dopo non averlo fatto lo scorso anno. Ho grandi speranze e voglio dimostrare a me stesso di poter arrivare lontano anche qui”.

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Sinner ha poi parlato delle differenti condizioni tra Indian Wells e Miami, rivelando di essere rimasto anche sorpreso dalle condizioni dei campi in Florida: “Sono rimasto sorpreso in allenamento perché le condizioni sembrano più veloci di quanto mi aspettassi, ma penso che sia dovuto al caldo. Ogni anno è diverso, spero solo di giocare un ottimo tennis nelle prossime settimane”.

Alcaraz ricorda la bellissima semifinale del 2023 con Sinner

Miami è anche il torneo che – insieme all’edizione 2022 dello US Open – ha anche sancito l’inizio della rivalità tra Sinner e Alcaraz, che in un’intervista a Sky Sport ha ricordato la loro incredibile sfida del 2023: “La semifinale contro Sinner a Miami nel 2023 fu una partita molto complicata. Credo che il livello sia stato molto alto e che il pubblico si sia davvero divertito: sicuramente ci sarà stata molta tensione sia per chi tifava per me sia per chi tifava Jannik. Il punto del 4-2 15-15 nel primo set è perfetto per spiegare il livello che riusciamo a raggiungere ogni volta che ci affrontiamo. Quella partita è stata bella da giocare, ma anche difficile, però me ne ricorderò sempre come uno splendido match da parte di entrambi”.

Alcaraz sfida Sinner

Sfida che Alcaraz si augura possa replicarsi anche questa stagione, ma in finale, dove Carlos ha ammesso di voler incontrare Sinner, essendo le sfide contro Jannik le sue preferite in assoluto: “Jannik e io lavoriamo per essere sempre al 100% e per poterci affrontare nelle partite più importanti. La gente vuole vedere le nostre finali. Ci siamo andati vicino a Indian Wells, ci riproveremo di nuovo qui a Miami. Spero di affrontare Jannik in finale perché queste sono le partite che preferisco”.

Dalla Francia l’allarme su Alcaraz “Si sta logorando”

Come è successo per Sinner, per il quale si è parlato di crisi dopo appena due sconfitte contro rivali tutt’altro che di basso rilievo come Djokovic e Mensik, anche nel caso di Alcaraz una sola sconfitta apre a discorsi sulle sue difficoltà. Ecco allora che in Francia, il voto giornalista tennistico Benoît Maylin si è detto preoccupato per le condizioni fisiche di Carlos durante una puntata del suo programma Sans Filet, affermando anche che non rimarrebbe sorpreso se lo spagnolo dovesse venire eliminato all’esordio:

“Due settimane fa ero concentrato su Sinner, perché qualsiasi risultato diverso da una finale a Indian Wells sarebbe stato intrigante, persino preoccupante. Beh, ha vinto, fine della storia. Ora, prima di Miami, è Alcaraz che mi spaventa. Perché non l’ho mai visto cedere dopo uno scambio, per quanto intenso. E contro Medvedev sembrava stanco. Alcaraz sta giocando troppo. Si sta logorando, e Miami è umida, tropicale ed estenuante. Non mi sorprenderebbe se venisse eliminato presto a Miami”.