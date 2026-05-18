Sinner su Mattarella: "È simpaticissimo, sono sempre emozionato di incontrarlo"

+++LA CLIP MESSA A DISPOSIZIONE DALLA TRASMISSIONE “CHE TEMPO CHE FA” PUO’ ESSERE CONDIVISA SUI SITI INTERNET DELLE TESTATE GIORNALISTICHE MA NON PUO’ ESSERE CONDIVISA SU NESSUN SOCIAL NETWORK+++ Sinner sul Presidente Sergio Mattarella: “Lui è simpaticissimo, poi non sono partito con il piede giusto un po’ di tempo fa. Però ecco, ero e sono ancora sempre emozionato e quindi, scambiare due parole anche con lui è stato incredibile. Poi gli piace lo sport ed è la cosa più bella, è già venuto l’anno scorso, mi sa qua al torneo per le finali. Ci fa molto piacere”. Queste le parole del campione di tennis Jannik Sinner ospite a Che Tempo Che Fa.