Sinner su Panatta dopo la vittoria: "Simpaticissimo. È stato bello parlare con lui"

+++LA CLIP MESSA A DISPOSIZIONE DALLA TRASMISSIONE “CHE TEMPO CHE FA” PUO’ ESSERE CONDIVISA SUI SITI INTERNET DELLE TESTATE GIORNALISTICHE MA NON PUO’ ESSERE CONDIVISA SU NESSUN SOCIAL NETWORK.+++ “Panatta è stato simpaticissimo. Lo conosco poco, ma abbiamo scambiato due parole ed è stato bello” così ha dichiarato Jannik Sinner in collegamento con il programma Che Tempo Che fa. “Spero di rivederlo a Parigi. Speriamo di avere modo di conoscerlo senza tanto pubblico intorno” ha concluso.