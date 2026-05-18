Sinner sulla madre durante la finale: "Dal campo la vedevo che non guardava, era difficile"

+++LA CLIP MESSA A DISPOSIZIONE DALLA TRASMISSIONE “CHE TEMPO CHE FA” PUO’ ESSERE CONDIVISA SUI SITI INTERNET DELLE TESTATE GIORNALISTICHE MA NON PUO’ ESSERE CONDIVISA SU NESSUN SOCIAL NETWORK+++ Su sua mamma a cui dovrà raccontare la finale di oggi, perché non ha visto nulla: “Il problema è che io dal campo la vedevo pure, era difficile. Però sai, è già tanto che è rimasta lì devo dire”, così Jannik Sinner ospite a Che Tempo Che Fa parlando in tono scherzoso della madre e di come ha vissuto la finale degli Internazionali di Roma, poi vinta dal campione di tennis italiano.