Sinner, il Sunshine Double per zittire i critici: il record di Jannik è clamoroso. Il messaggio per Antonelli e Bezzecchi

Il numero 2 del mondo conquista la vittoria a Indian Wells e Miami: non succedeva dal 2017 con Federer ma l’azzurro è il primo a riuscirci senza perdere un set. Poi il messaggio ad Antonelli e Bezzecchi

Un nuovo passo nella storia. Jannik Sinner conquista la vittoria a Miami e chiude il Sunshine Double, un’impresa che mancava dal 2017 quando a firmarla fu Roger Federer. Ma soprattutto Jannik manda una risposta netta a chi aveva parlato di crisi dopo le sconfitte agli Australian Open e a Doha, e lo fa in maniera netta. E a fine match il pensiero va subito ad Antonelli e Bezzecchi.

La vittoria del Sunshine Double

Come spesso capita dopo una vittoria di Jannik Sinner è il momento di aggiornare la lista dei record. Si comincia da quello dei set consecutivi vinti a livello Masters 1000 con Jannik che arriva a quota 34, si prosegue andando a eguagliare l’ultimo vincitore del Sunshine Double che risponde al nome di sua maestà Roger Federer e ci si allunga con un altro record che stavolta detiene in solitaria: Sinner è il primo a vincere il Sunshine Double senza perdere un set.

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Ai microfoni di Tennis Channel, il giocatore altoatesino esprime tutta la sua soddisfazione: “Significa molto per me, è una cosa a cui non ho main davvero pensato. E’ molto difficile anche dopo che hai vinto Indian Wells, le condizioni sono diverse. Dal punto di vista fisico mi sentivo bene, la prestazione al servizio mi ha aiutato. Sono contento del livello a cui ho giocato. Anche oggi le condizioni erano difficili ma mi fa piacere aver vinto anche in questo modo. Il servizio? Ci ho lavorato tanto ma c’è anche tanta fiducia nel team. Sono giovane ma devi comunque avere una mentalità aperta per cambiare tanto in un colpo però è bellissimo vedere i risultati. Se avessi servito come un paio di anni fa, forse oggi non avrei vinto”.

Sinner-Lehecka: le emozioni della finale

La reazione dopo Melbourne e Doha

Le voci di crisi. La sconfitta nella semifinale agli Australian Open, poi quella contro Mensik a Doha e le sirene di allarme hanno cominciato a suonare. Almeno a livello mediatico. Jannik Sinner non ha mai avuto questo tipo di reazioni come sottolinea anche a Tennis Channel dopo la vittoria a Miami: “Reagire alle sconfitte? Non sono uno che si esalta quando vince ma allo stesso tempo non mi butto giù dopo una sconfitta. Altrimenti non sarebbe giusto con me stesso, cerco di essere onesto con me stesso. Le semifinali agli Australian Open sono un buon risultato, si può perdere con Djokovic, il miglior giocatore di sempre. A Doha è stato un po’ diverso, a volte può capitare di perdere se stai cercando di capire quale è il modo migliore di giocare”.

Il ritorno a Indian Wells e Miami

La vittoria del Sunshine Double sembra assumere anche un significato diverso per Sinner che lo scorso anno era stato costretto a rinunciare ai due tornei a causa della vicenda clostebol e ora con questo successo chiude il cerchio: “Non aver giocato a Indian Wells e Miami lo scorso anno e riuscire a tornare e vincerli è qualcosa a cui ho pensato. Indian Wells è un torneo che mi era mancato, anche perché sono gli ultimi tornei sul cemento prima della stagione della terra battuta e poi per me sono delle settimane”.

La domenica italiana con Antonelli e Bezzecchi

E’ stata una domenica da sogno per i colori dell’Italia. Il primo a far salire il tricolore sul gradino più alto del podio è stato Antonelli a Suzuka poi ci ha pensato Marco Bezzecchi a vincere ad Austin nella MotoGp e a chiudere il cerchio ci ha penso Sinner che ha firmato la telecamera proprio con la scritta “Kimi: “Con Antonelli ci siamo sentiti in questi giorni e ci siamo fatti gli auguri a vicenda. La cosa più divertente è stata vedere la vittoria di Marco Bezzecchi ad Austin, è stato un fine settimana importante per gli italiani e adesso abbiamo una partita molto importante contro la Bosnia. Ma non chiedermi pronostici”.