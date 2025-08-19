Sinner, svelato il motivo del ritiro: Jannik rinuncia al doppio misto con Siniakova. Le sensazioni verso lo US Open

A fermare Sinner in finale al Masters 1000 di Cincinnati sembrerebbe essere stato un problema influenzale, che però non dovrebbe compromettere la presenza di Jannik allo US Open

Il ritiro di Jannik Sinner dopo poco più di venti minuti della finale del Masters 1000 di Cincinnati, oltre a suscitare un grande dispiacere per tifosi e appassionati, ha fatto scattare l’allarme anche sulla presenza e le condizioni del n°1 ATP in vista dello US Open. Stando a Eurosport il problema accusato dall’altoatesino sarebbe di tipo influenzale, una notizia che lascia trapelare un po’ di ottimismo in vista dello slam newyorkese, dove però ha già annunciato che non prenderà parte al torneo di doppio misto in programma oggi.

Cos’ha avuto Sinner

Che Jannik Sinner non stesse al meglio era diventato evidente dopo pochi scambi con Carlos Alcaraz, ma quali fossero le ragioni del malore del n°1 non era ancora dato sapere. L’unica cosa abbastanza certa era che – fortunatamente – non si trattasse di un problema muscolare. Inizialmente si pensava a un problema legato al forte caldo di Cincinnati – che aveva già costretto altri giocatori al ritiro – o a un virus intestinale.

A spiegare cosa abbia colpito Jannik è stata Eurosport, che ha svelato essersi trattato di un problema influenzale: “Per Jannik purtroppo si è trattato di un problema influenzale che l’ha colpito nella giornata precedente. Sinner è entrato in campo febbricitante, con temperatura intorno ai 38°C”.

Sinner, le sensazioni in vista dello US Open

Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi di Sinner, che dovrebbe dunque presentarsi regolarmente al via del torneo di singolare dello US Open in programma a partire dal 24 agosto. In conferenza stampa Jannik ha poi confermato che il suo malessere era sorto il giorno precedente, lasciando però intendere di essere già concentrato sull’ultimo slam stagionale: “Sono deluso. Non mi sentivo bene già dal giorno prima. Anche durante la notte pensavo di riuscire a recuperare un po’ meglio, ma non è andata così. Ho comunque provato a scendere in campo per i tifosi, per cercare di offrire una partita. Ora ovviamente il focus principale è lo US Open. E sì, adesso la cosa più importante è recuperare. Poi vedremo”

“Ho già in mente alcune cose su cui devo migliorare se voglio andare lontano allo US Open. Il servizio e la percentuale di prime in campo, lavoreremo molto su questo. Anche la parte fisica, ovviamente, come abbiamo visto oggi, devo recuperare, ma anche migliorare. E poi si cerca di limare ogni piccolo dettaglio. Quindi questo sarà l’obiettivo, speriamo poi di essere pronti“.

Sinner rinuncia al doppio misto

Come era facilmente pronosticatile, Sinner però non prenderà parte al torneo di doppio misto. La conferma indiretta arriva proprio dalla conferenza stampa di Jannik, che ha affermato di volersi prendere due giorni di riposo per recuperare, saltando dunque l’impegno in coppia con Katerina Siniakova previsto per la giornata di oggi: “Focus allo US Open. Sarà un torneo duro, ma al tempo stesso non vedo l’ora. Adesso mi prendo un paio di giorni per recuperare, poi tornerò a lavorare. E speriamo di essere pronti. Sicuramente US Open era ed è l’obiettivo principale qui negli Stati Uniti“.