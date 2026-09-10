Prosegue il recupero di Jannik Sinner dall’infortunio al ginocchio in quel di Torino, dove il tennista azzurro si sta alternando tra J Medical, palestra e campi del Circolo della Stampa Sporting. Per velocizzare ulteriormente il rientro e dimenticare i problemi fisici il numero 1 ATP avrebbe iniziato anche una laserterapia grazie ai macchinati messi a disposizione dalla FITP. Intanto da Holger Rune arrivano parole di grande ammirazione nei confronti di Sinner.
- Sinner, nuove terapie laser a Torino
- Il piano di Sinner verso il rientro
- Rune impressionato da Sinner: “È una vera e propria macchina da guerra”
Sinner, nuove terapie laser a Torino
Giornate dedicate al recupero per Sinner a Torino, dove prosegue la riabilitazione tra palestra e J Medical, con qualche scappatella ai campi del Circolo della Stampa Sporting per i primi test racchetta in mano sui movimenti per valutare le sensazioni sul ginocchio. Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera Jannik avrebbe anche implementato alle sue terapie una a laser grazie ai macchinari per la laserterapia e argon messi a sua disposizioni dalla FITP, utili a provare a mettersi definitivamente alle spalle il problema al ginocchio.
Il piano di Sinner verso il rientro
Tutte queste terapie così come la riabilitazione dovrebbero terminare questa settimana, con il condizionale che è d’obbligo. Se non dovessero emergere nuovi problemi e il ginocchio dovesse apparire ormai al sicuro da eventuali ricadute Sinner allora potrebbe tornare a casa sua a Montecarlo già a partire dall’inizio della prossima settimana per riprendere gli allenamenti e preparare il ritorno in campo, che dovrebbe avvenire in occasione dell’ATP 500 di Pechino in programma tra il 30 settembre e il 6 ottobre.
Rune impressionato da Sinner: “È una vera e propria macchina da guerra”
Intanto chi dovrebbe tornare in campo prima ancora di Sinner dovrebbe essere Holger Rune, che proprio in vista del suo rientro nel circuito ha rilasciato un’intervista a Jim Courier pubblicata sul canale YouTube dell’ATP e nella quale ha parlato anche proprio di Jannik, spendendo per lui parole di ammirazione: “Quando si parla di Jannik, si parla di una vera e propria macchina da guerra. Il modo in cui colpisce la palla da entrambi i lati è incredibile. Mi sono allenato accanto a lui una o due settimane fa a Monaco e ho avuto modo di osservarlo: per lui tutto sembra così semplice. Spinge la palla, i suoi colpi sono potenti, imprime topspin e il suo servizio è estremamente preciso. Tutto è perfetto. In questo momento, è semplicemente il migliore in quello che fa”.