Primo test in campo a Torino per Sinner, che ha fatto le prime prove racchetta in mano prima della ripresa degli allenamenti in vista del possibile rientro all'ATP 500 di Pechino

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Arrivano notizie confortanti da Torino sulle condizioni di Jannik Sinner, che oltre agli esercizi in palestra e alle terapie al J Medical è anche sceso in campo al Circolo della Stampa Sporting (quello utilizzato per gli allenamenti durante le ATP Finals) per un primo test in vista del ritorno agli allenamenti. Intanto è finalmente ufficiale il ritorno del lungodegente Holger Rune, che tornerà a quasi un anno di distanza dalla rottura del tendine d’Achille.

Primo test su un campo da tennis per Sinner

Ancora fermo ai box, o meglio, a Torino dove sta continuando la riabilitazione tra J Medical e palestra per recuperare dalla tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro, Sinner oggi ha fatto un primo test sui campi del Circolo della Stampa Sporting per provare alcuni movimenti e appoggi racchetta in mano. Non un vero e proprio allenamento per Jannik, ma un primo importante passo verso il ritorno alle competizioni.

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La sensazione dunque è che a Torino tutto stia proseguendo al meglio per Sinner, che – salvo imprevisti – al termine di questa settimana dovrebbe tornare a casa sua a Montecarlo per riprendere gli allenamenti a pieno regime. L’obiettivo di Jannik è infatti quello di tornare in campo per la tournée asiatica a partire già dall’ATP 500 di Pechino, di cui è campione in carica, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre.

Finalmente Rune, tornerà in campo in Coppa Davis

Intanto chi potrebbe finalmente tornare in campo prima di Sinner è Rune, che si è finalmente messo alle spalle il terribile infortunio al tendine d’Achille rimediata nell’ottobre del 2025. Attraverso il proprio profilo Instagram Holger ha infatti annunciato che tornerà in campo nello spareggio di Coppa Davis tra la sua Danimarca e la Bulgaria. Queste le parole del danese: “Ciao a tutti! Ho un grande annuncio da fare: tornerò in campo alla fine della prossima settimana in occasione della Coppa Davis. Sono passati 11 mesi, 11 mesi di duro lavoro, e non vedo l’ora di rivedere nuovamente i fan del tennis in giro per il mondo. Mi è mancato tantissimo, tornare a giocare e poterlo fare a casa sarà bellissimo. Ci vediamo il 18 settembre per il mio primo match!”.