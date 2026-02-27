Sinner, testa a Indian Wells: Laila passa in secondo piano, l’annuncio di Jannik svela il mancato incontro a Milano

Attraverso una storia Instagram pubblicata da Indian Wells Sinner ha fatto sapere che non potrà presenziare alla Fashion Week di Milano e che quindi non incontrerà la sua Laila

Il deludente inizio di 2026 obbliga Jannik Sinner ha concentrarsi esclusivamente sul campo per riuscire a mettersi il prima possibile alle spalle il momento di difficoltà che sta attraversando. Per questo motivo l’azzurro sarebbe già a Indian Wells da qualche giorno per allenarsi, rinunciando dunque agli appuntamenti della Fashion Week che si stanno tenendo a Milano, dove avrebbe potuto ricongiungersi con la sua amata Laila Hasanovic.

Niente Fashion Week a Milano per Sinner

“Ciao Demna, buona fortuna per il tuo bellissimo show di Gucci, sono veramente triste e dispiaciuto che non potrò essere lì questa volta, ma ovviamente penso a te a tutta la famiglia Gucci. Ciao ciao”. Con questo videomessaggio per Demna Gvasalia – creative director di Gucci, brand di cui Jannik è ambassador – pubblicato attraverso una storia Instagram Sinner ha svelato come quest’anno non abbia avuto occasione di recarsi a Milano per la settimana della moda femminile, appuntamento al quale in passato aveva preso parte in alcune occasioni. Scelta in un certo senso obbligata vista la concomitanza con il Masters 1000 di Indian Wells.

Nessun ricongiungimento con Laila

Chi per lavoro invece a Milano per la settimana della moda ci è andata è Laila Hasanovic. La modella danese non potrà però contare sulla compagnia del suo amato Sinner, con cui magari avevano messo in conto di vedersi in Italia proprio in questo periodo sfruttando gli impegni dei due nella città meneghina. Il ko contro Jakub Mensik a Doha potrebbe però aver portato Jannik ha decidere di rimanere concentrato sul campo e non prendersi alcuna distrazione, tanto che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’azzurro è volato in California direttamente dal Qatar.

Obiettivo ripartire subito a Indian Wells

Questo perché a Indian Wells Sinner sarà chiamato a invertire la rotta di questo inizio deludente di 2026, il tutto in un torneo che da sempre è uno dei fortini del suo rivale Carlos Alcaraz, che non perde prima della semifinale da quando aveva 17 anni e ha trionfato due volte (nel 2023 e nel 2024). Per l’occasione Jannik ritrova Darren Cahill (non ci sarà invece Simone Vagnozzi) che non era presente a Doha, il quale potrebbe aiutare soprattutto dal punto di vista mentale ed emotivo l’azzurro, che sembra star pagando pegno soprattutto da quel punto di vista piuttosto che da quello tattico o tecnico.