Sinner, prove generali a Cincinnati: il n°1 domina anche in allenamento, piegato Paul. Jannik svela il suo obiettivo

Sensazioni estremamente positive dal match d'allenamento contro Tommy Paul per Sinner in vista dell'esordio contro Galan. Jannik scherza sulle differenza tra USA e Italia e parla del suo obiettivo principale

Jannik Sinner non lascia nulla al caso. Per prepararsi al meglio al debutto contro Daniel Leahi Galan al Masters 1000 di Cincinnati il n°1 al mondo ha disputato un incontro d’allenamento con quello che potrebbe essere il suo avversario agli ottavi di finale, ovvero Tommy Paul, vincendo e convincendo come suo solito.

Sinner, allenamento convincente contro Paul

Dopo i primi giorni di allenamenti a Cincinnati per preparare il suo ritorno alle competizioni dopo la trionfale finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha sostenuto un test match contro Tommy Paul per testare le sue condizioni. Test che ha lasciato sensazioni estremamente positive al n°1 al mondo, che ha ben impressionato contro il n°16 ATP, che tra l’altro potrebbe essere il suo avversario agli ottavi di finale del Masters 1000 statunitense, contro cui ha vinto 6-3 l’unico set intero giocato ed era avanti 2-1 anche nel secondo appena iniziato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Domani l’esordio contro Galan

Questa sfida a Paul lascia ben sperare dunque per il Masters 1000 di Cincinnati, dove Jannik sarà chiamato a difendere il titolo del 2024 per tenere a distanza di sicurezza Carlos Alcaraz in classifica, e soprattutto per l’esordio previsto nella giornata di sabato 9 agosto contro Daniel Elahi Galan, avversario che di per sé non dovrebbe rappresentare una grande insidia per Sinner, che ha vinto entrambi i precedenti senza mai concedere nemmeno un set. I primi turni, a detto anche dello stesso n°1, sono però sempre molto insidiosi, motivo per cui sarà necessario non abbassare la guardia. Ma questo lo sa certamente meglio Jannik di noi.

Sinner individua le differenze con gli USA e indica l’obiettivo principale

In una simpatica intervista rilasciata a Ziggo Sport, Sinner ha parlato delle differenze tra il Bel Paese e gli Stati Uniti d’America, rispondendo inizialmente con una battuta su quello che è un tema e un argomento molto caro a tutti gli italia: “Il cibo è sicuramente la principale differenza (ride, ndr), anche se sono migliorati molto qui a Cincinnati. Quindi non ci sono scuse. La cultura è diversa, molte cose sono diverse, ma è anche piacevole scoprire queste differenze tra l’Italia e il resto del mondo. Sono felice di essere qui, la gente qui a Cincinnati ama il tennis e spero che questa sarà una bella settimana di tennis”.

Sinner ha poi parlato del suo ritorno agli allenamenti e del suo prossimo obiettivo principale, ovvero il bis allo US Open, titolo che gli permetterebbe anche di eguagliare i titoli slam di Carlos Alcaraz: “Ora ci siamo ricominciati ad allenare per preparare al meglio questo torneo. Fisicamente mi sento bene, spero di essere nelle migliori condizioni per competere. L’obiettivo principale è ovviamente a New York, ma spero di giocare più partite possibili qui e poi vedremo cosa succederà”.